von Susanne Eschbach

SÜDKURIER-Serie Für Gewerbetreibenden ist es eine schwierige Zeit: Die SÜDKURIER-Redaktion will sie deshalb mit dieser Serie unterstützen. Wir stellen täglich heimische Händler vor, die Online-Verkauf anbieten oder Telefonbestellung mit Anlieferung. Denn auch bei uns kann man noch einkaufen, ohne gleich zu den großen Online-Händlern zu wechseln.

Der Frühling ist da und die Sonne scheint. Endlich wieder Gelegenheit, sich aufs Rad zu schwingen. Allerdings macht die Corona-Pandemie diesem sportlichen Vorhaben leider einen Strich durch die Rechnung. Denn wer sich nach einem neuen Rad umschauen möchte oder wem momentan die richtige Radkleidung fehlt, hat schlechte Karten. Oder doch nicht? Denn obwohl das Geschäft von Radsport Riedl-Leirer in der Friedrichstraße 92 an der B34 geschlossen ist, ist das Expertenteam vor Ort und für die Kunden da. Zumindest telefonisch unter 07761/92130. „Jeden Tag ist jemand von uns da und steht mit Rat und Tat zur Verfügung“ verspricht Stefan Riedl von der Geschäftsführung. Und natürlich kann auch eingekauft werden. Bei uns auf der Homepage unter www.fahrrad-riedl-leirer.de finden sich viele Radmodelle mit und ohne E-Motor. Auch das richtige Zubehör und die passende Kleidung sind auf der Homepage zu finden. „Bestellungen nehmen wir auch per E-Mail entgegen“, so Riedl weiter. Geliefert wird die Ware per Versand oder Lieferservice. Wer die Sachen gleich haben möchte, kann auch direkt ins Geschäft und die Sachen über den Reparaturservice abholen. Denn während das Geschäft selbst geschlossen ist, ist die Werkstatt geöffnet und es werden Reparatur- oder Wartungsaufträge angenommen.