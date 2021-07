von Werner Probst

Heinz Lampe kann heute in Bad Säckingen den 85. Geburtstag feiern. Der Jubilar ist noch sehr rüstig. Er wohnt im obersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses und meistert die vielen Stufen noch problemlos.

Heinz Lampe war in Postkreisen weithin bekannt. Er war freigestellter Vorsitzender des Personalrates, ehe er 1996 als Postbetriebsinspektor in Ruhestand ging. Auch in den kommunalpolitischen Kreisen der Stadt ist sein Gesicht nicht unbekannt. Heinz Lampe gehört zu den aufmerksamsten Beobachtern des kommunalpolitischen Geschehens in Bad Säckingen, es gibt kaum eine Sitzung des Bad Säckinger Gemeinderates, die er nicht verfolgt.

Blick auf die Lebensstationen

Heinz Lampe kam in Rastatt auf die Welt. Kurz vor Kriegsanfang kam die Familie nach Bad Säckingen. Er besuchte die Hindenburgschule und machte anschließend eine Lehre bei der Bundespost und war dann schon während der Ausbildungszeit Jugendvertreter bei der Postgewerkschaft. 1958 wurde er beim Postamt Bad Säckingen in den Personalrat gewählt und 1974 dessen Vorsitzender.

Heinz Lampe heiratete 1967 seine Frau Elke. Ein Sohn kam auf die Welt. Einen breiten Rahmen bei seinen Tätigkeiten nahmen auch seine ehrenamtlichen Tätigkeiten ein. So war er mehrere Jahre Elternvertreter in der Weihermattenschule und anschließend in der Bad Säckinger Realschule. Er gehörte zu den Mitgründern des Bad Säckinger Postsportvereins und war auch während acht Jahren Schöffe beim Bad Säckinger Amtsgericht.

Zu den nebenamtlichen Initiativen gehörte das Kassieren bei Veranstaltungen. So war er fast bei allen kulturellen Veranstaltungen, zusammen mit seiner Frau Elke, als Kassierer tätig. Diese Arbeit wurde ihm geradezu vererbt, denn schon seine Eltern waren bei Kammermusikabenden als Kassierer tätig. „Es war eine Freizeitbeschäftigung, die Spaß machte“, sagte Heinz Lampe. Gerne erinnert sich er sich an Rom, der Stadt, in der er mit seiner Frau goldene Hochzeit gefeiert hat.