von Harald Schwarz

Die letzte Sitzung vor den Sommerferien des Ortschaftsrats Wallbach hat viel Information und Diskussion geboten. Eine Botschaft war Ortsvorsteher Fred Thelen besonders wichtig: „Ihr werdet es nicht glauben. Es geht beim Bau der Hochrheinautobahn A 98, Abschnitt 6 weiter“.

Bei diesem Abschnitt dreht es sich um die Trasse Schwörstadt-Bad Säckingen-Murg. Inzwischen laufe das Scoping Verfahren. Dabei handelt es sich um ein Vor-Verfahren zur Planfeststellung, das in einem laufenden Planungsprozess ausgeführt werden kann. Mit dem Ziel, eine Stellungnahme des Ortschaftsrats abzugeben, habe der Ortsvorsteher die zur Verfügung stehenden Unterlagen gesichtet. Die Region am Hochrhein sei ein ökologisch sehr hochwertiges Gebiet, das durch den Bau der A 98 direkt und indirekt belastet werde. An Planung und Ausführung würden des­halb auch in ökologischer Hinsicht überdurchschnittliche Ansprüche gestellt. Umweltschutz, Artenschutz, umfangreiche Grundwasser- und Heilquellen-Untersuchungen im Bereich Bad Säckingen müssten in die Vorplanung einbezogen werden, informierte Fred Thelen.

Die Zu- und Abfahrt zur Anbindung an die B 34 innerhalb des sechsten Abschnitts auf der Höhe Bad Säckingen bedürfe noch einer konkreten Planung. Eine Variante mit einer zusätzlichen Behelfsausfahrt „nur des lieben Friedens willen“ hielte Thelen für „abwegig“. „Man sollte das im Auge behalten“, mahnte Thelen an. Auch mit dem Hintergrund, dass auf der Höhe Wallbach eine Raststätte geplant sei.