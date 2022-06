von Susanne Eschbach

Die Bad Säckinger Innenstadt gefällt nicht nur den Bürgern. Auch die Ratten haben sich inzwischen eingenistet und machen vor allem den Bewohnern der Altstadt das Leben schwer. „Was wir hier haben, sind die Nachwirkungen der Pandemie und des damit verbundenen Lockdowns“, erklärt Björn Griener. Er ist der Fachmann, wenn es um die Vierbeiner aus dem Untergrund geht.

Ratten werden durch Essenreste und alte Lebensmittel angelockt. Ein Rattenpaar bringt innerhalb eines Jahres 1500 Nachkommen hervor. | Bild: Julian Stratenschulte

Denn während des Lockdowns waren die Gaststätten geschlossen und hatten das Essen zum Mitnehmen angeboten. Die Folge: „Lebensmittelreste am Rheinufer und in der Innenstadt“, weiß Ordnungsamtsleiter Uwe Böhler. Haben diese Reste die Ratten in die Innenstadt gelockt, sind sie bis heute geblieben und haben sich vermehrt. Die gruselige Vorstellung: „Ein Rattenpaar bringt innerhalb eines Jahres 1500 Nachkommen hervor“, weiß Griener.

Stadt rückt den Ratten mit Gift zuleibe

Aus diesem Grund ist er momentan im Auftrag der Stadt in der gesamten Innenstadt unterwegs und bestückt bestimmte Plätze mit dunkelgrünen Köderboxen. Die Boxen sind versehen mit Lockstoff und Gift in fester Form sowie einer Lichtschranke.

Das Gift und der Lockstoff in den Boxen gibt es nur in fester Form, damit sich nicht in die Natur und in die Gewässer gelangen. | Bild: Susanne Eschbach

Der Lockstoff und das Gift dürfen nur in fester Form ausgegeben werden, weil das Gift weder in die Natur noch in die Gewässer gelangen darf, wie es der Uwe Böhler erklärt. Die Lichtschranke liefert Informationen darüber, wie frequentiert eine Köderbox ist. „Anhand dieser Zahlen können wir feststellen, wie viele Tiere sich an dem jeweiligen Ort befinden.“

Diese Zahlen kann Griener jederzeit auf seinem Handy abrufen. Dort ist genau festgehalten, wann die Tiere wo waren. Das Rattengift in der Köderbox löst bei den Ratten aufgrund eines Blutgerinnungshemmers nach dem Fressen innere Blutungen aus. „Die Tiere ziehen sich in ihren Bau zurück und verenden dort“, weiß der Ordnungsamtsleiter. Daher brauche niemand befürchten, dass tote Ratten im öffentlichen Raum gefunden werden.

Teilweise entwickeln Ratten Resistenzen gegen das Gift

In regelmäßigen Abständen werden die Boxen kontrolliert. Werden keine Bewegungen mehr in den Boxen festgestellt, baut sie Björn Griener wieder ab und an den Stellen auf, wo sich wieder mehrere Tiere befinden. Allerdings reagieren die Ratten nach einer gewissen Zeit immun auf das ausgelegte Gift, weshalb wieder Gift in einer anderen Zusammensetzung ausgelegt werden muss. Aktuell sind Köderboxen im Bereich des Bahnhofs und entlang des Rheinufers aufgestellt. Aber auch in der Kanalisation werden solche Boxen angebracht.

Rattenproblem ist nicht neu – aber die Pandemie hat es verstärkt

Für die oberirdische Rattenbekämpfung ist das Ordnungsamt zuständig. „Es reicht schon der Verdacht, dass an gewissen Stellen Ratten auftauchen, damit wir aktiv werden“, erklärt Uwe Böhler. Es habe allerdings immer schon Probleme mit Ratten in Bad Säckingen gegeben. „Doch die Pandemie hat das Problem verstärkt“, so Böhler weiter.

Ein großes Problem sind Gelbe Säcke, die im Freien gelagert werden. Sie locken Ratten an. | Bild: Volk, Siegfried

Ratten treten an den Stellen auf, wo sie Nahrung finden. Und neben den achtlos weggeworfenen Lebensmittelresten, sind auch Gelbe Säcke ein Problem, die draußen gelagert sind. Gefährlich sind auch Komposthaufen mit Lebensmittelresten.

„Darum ist es wichtig, dass Lebensmittelabfälle über die Biotonne richtig entsorgt und die Gelben Säcke an einem sicheren Ort gelagert werden“, appelliert der Ordnungsamtsleiter. „Oder man bringt sie gleich zum Recyclinghof.“