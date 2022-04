von Susanne Eschbach

Was beim Golf die Schläger und Bälle sind, ist beim Discgolf die Frisbee-Scheibe. Sie ist etwas kleiner und schwerer als die Frisbees, die man sonst kennt. Aber wie beim Golf auch, eignen sich bestimmte Schläger und Bälle eben bei bestimmten Abschlägen besonders. Wer sich also in die Geheimnisse von Discgolf einweihen lassen möchte, hat jetzt Gelegenheit dazu.

Jüngst ist im Badmattenpark die neue Discgolf-Anlage eröffnet und auch gleich ausprobiert worden. Discgolf ist ähnlich des Frisbee-Spiels. Von einem festgelegten Abwurfpunkt aus muss, wie beim Golf, mit möglichst wenigen Versuchen ein fest installierter Korb getroffen werden.

Die Sportart wird weltweit ausgeübt

Während Discgolf am Hochrhein fast noch unbekannt ist, werden in Freiburg bereits Weltmeisterschaften in dieser Sportart ausgetragen. „Immer wieder habe ich Gespräche geführt oder mir Gedanken darüber gemacht, was man im Badmattenpark für die Jugend realisieren könnte“, begrüßte Stefan Meier bei der Einweihung die Anwesenden. Er ist gemeinsam mit Alexander Benkstein der Initiator der neuen Anlage und freut sich darüber, dass sie im Vorfeld so viel Anklang gefunden hat.

Ursprünglich kommt der Sport aus den USA, wo er auch professionell gespielt wird. In Europa ist der Sport vor allem in Finnland ein großer Renner. In der finnischen Hauptstadt Helsinki sah der Bad Säckinger Stefan Meier den Sport zum ersten Mal – und war begeistert. „Ich hatte die Idee, so etwas auch in Bad Säckingen zu etablieren“, erzählt Meier.

Weil er Mitglied der Bürgerstiftung Bad Säckingen ist, stellte er bei einer Kuratoriumssitzung die Sportart und seinen Vorschlag vor – und stieß auf offene Ohren.

Neben der Bürgerstiftung spendeten die Basketball-Abteilung des TV Bad Säckingen und die Firma Umicore einen Beitrag zur Realisierung. Beim Tourismus- und Kulturamt können die Frisbees künftig gekauft werden und der Bauhof baute die festen Körbe auf und legte die Abwurfpunkte fest. Ein Dankeschön seitens Stefan Meier ging auch an Stadtbaumeisterin Margit Ulrich und dem Umweltreferenten Ralf Däubler.

„Das ist eine tolle Idee, die den Badmattenpark mit weiterem Leben erfüllt“, ist auch Bürgermeister Alexander Guhl begeistert. „In einen Park gehört Bewegung“, ist er der Meinung und freut sich über eine solche Anlage mitten in der Stadt.