von Maria Schlageter

Sechs Parkplätze für Autos mussten weichen, dafür wurden im Sinne einer nachhaltigen Mobilität 82 Stellplätze für Fahrräder installiert. Am Freitag wurden die neuen Fahrradständer und -boxen beim Bahnhof in Betrieb genommen. „Jetzt hoffen wir, dass die Anlage auch rege genutzt und in Ordnung bleiben wird“, sagte Jürgen Huber vom städtischen Tiefbauamt bei der offiziellen Einweihung. Gemeinsam mit der Bauamtsleiterin Margit Ulrich, dem Fahrradbeauftragen Oliver Weinrich und Bürgermeister Alexander Guhl hat er die neuen Abstellmöglichkeiten für Zweiräder in Augenschein genommen.

Die Anlage ist eine Erweiterung zu den bisherigen offenen Abschließmöglichkeiten neben dem Busbahnhof. Von den insgesamt 82 zusätzlichen Plätzen sind 52 offene Fahrradständerständer, die sich über zwei Etagen ziehen. Die restlichen 30 Plätze sind in den gesicherten Boxen daneben untergebracht. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Fahrer, die ein hochwertiges Rad besitzen. „Was die Anlage außerdem attraktiv macht, ist der Stromanschluss“, erklärt Huber. Auch die Boxen sind zweistöckig, wobei die untere Etage mit einen Stromanschluss für E-Bikes ausgerüstet ist. „E-Bikes dürfen aufgrund ihres Gewichts sowieso nur unten abgestellt werden. Das gilt sowohl für die Boxen als auch für die offenen Ständer“, weiß Huber.

So mietet man Abstellbox Die Vermietung der Fahrradboxen am Bahnhof funktioniert digital über die Internetseite (www.bikeandridebox.de), die auch über einen QR-Code vor Ort aufgerufen werden kann. Um die Boxen nutzen zu können, muss dort ein Account erstellt werden. Nachdem man seinen Standort gewählt hat, wird die Verfügbarkeit der Boxen angezeigt. Hat man eine freie Box gewählt, bekommt der Nutzer einen Code per E-Mail zugeschickt. Dieser muss an der Seitenwand der Anlage eingegeben werden, dann öffnet sich die entsprechende Box. Pro Tag kostet eine Box zwei Euro, mit Stromanschluss drei Euro. Ein Jahresabo kostet 120 Euro, mit Stromanschluss 150 Euro.

Dass die neue Anlage genutzt werden wird, davon waren die Anwesenden überzeugt. Denn schon im Vorfeld war die Nachfrage für sichere Abstellmöglichkeiten da. „Es gab schon eine Warteliste. Das Interesse für die Boxen kommt hauptsächlich von Pendlern“, so Weinrich. Für diese Zielgruppe werden 20 der Boxen im Jahresabonnement vermietet. Die restlichen zehn Boxen können tageweise gemietet werden.

Die Kosten für die Abstellanlagen belaufen sich zusammen auf 143.000 Euro, wobei die offenen Fahrradständer und 20 Boxen von der IBA mit 60 Prozent bezuschusst wurden und die weiteren zehn Boxen mit 38.500 Euro vom Regierungspräsidium gefördert wurden.