Beim DRK-Ortsverein Bad Säckingen treten zunehmend die Zeichen der Überalterung zum Vorschein. Der wiedergewählte Vorsitzende Michael Merle appellierte in seinem 31. Jahr als Führungsfigur unumwunden „wir brauchen Nachwuchs“. Für Corona-Testungen konnten bereits nicht mehr genügen jüngere Mitglieder für die Bereitschafts- und Sanitätsdienste aufgeboten werden. 59 ehrenamtliche Mitglieder sind noch aktiv. Auch die Anzahl der Fördermitglieder sinkt auf nur noch 1115 Mitglieder.

„Alle gemeinsam machen die Kontinuität unserer Arbeit im Dienste der Menschlichkeit möglich“, betonte Merle bei der Hauptversammlung. Die Mitglieder eint die erprobte Form von „organisiert helfen zu können“, was am diesjährigen Einsatz in den Flutgebieten in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wieder zu Tage trat, so der Vorsitzende.

Blick auf Aufgaben

In Bad Säckingen sind die Bereitschaftsdienste vom DRK-Ortsverein weiterhin bei Veranstaltungen gefragt. Dem Gemeinwohl dienend, sind die Blutspendedienste sowie die Sozial- und Seniorenarbeit in der Stadt weithin bekannte Aufgabenbereiche. Weiterhin stellen die Rotkreuzler eine Schnellalarmierungsgruppe, die den klassischen sanitätsdienstlichen Aufgabenkomplex abdeckt. Personenbetreuung heißt das, in schwierigsten Situationen bei Unfällen und Krisensituationen. Bei den Veranstaltungen in der Stadt und den Brandalarmen sind die DRK-Bereitschaftsgruppen sichtbar, was im Hintergrund noch alles nötig ist, belegen die geleisteten Dienststunden. 925 Stunden waren das im Jahr 2019, 107 Stunden im Corona-Jahr 2020 ohne große Veranstaltungen.

Für die Kleiderkammer haben die Schließzeiten ohne großen Publikumsverkehr ein deutliches Mehr an Arbeit bedeutet. „War sehr aufwendig, wir haben vorab sehr individuell die Kleider nach Größen sortiert“, alles im weitgehend kontaktlosen Bereich nach vorheriger Anmeldung, berichtete die Leiterin der Sozialarbeit, Maria Merle. 3827 Stücke sind an 258 Personen ausgegeben worden. Wohnsitzlose, Geflüchtete und Menschen aus der Region kommen auf diesem Weg in den Genuss der unkomplizierten Hilfe.

„Die Spendenbereitschaft in der Bevölkerung ist dankenswerterweise weiterhin sehr groß“, Maria Merle hat mit ihrem Team zusammen 412 Stunden für die Kleiderkammer vom DRK Bad Säckingen geleistet. Die gibt es seit 1983 und war eine vorausschauende Entscheidung.

Joachim Sinz tritt neu in den Vorstand ein. Als stellvertretender Bereitschaftsleiter war Sinz bereits vorab den Mitgliedern als tatkräftiger Ehrenamtlicher bekannt. Durchgehend einstimmig sind die Vorstandsposten für weitere vier Jahre besetzt worden. Außer für den scheidenden jahrzehntelangen Schriftführer Hans-Walter Mark konnte kein Nachfolger gefunden worden. „Wir sind alle nicht mehr die Jüngsten – wir brauchen Nachwuchs“, auch der Vorsitzende Merle will Platz machen, wenn denn neue Ehrenamtliche in Verantwortung reinwachsen wollen.

Ehrungen für 2020 und 2021

Die Ehrungen für das Jahr 2020 gingen an Johanna Schlachter, Maria Kleinwechter, Hülya Necetin, Bärbel Schulze und mit der DRK-Ehrennadel an Rudolf Ivanic. Für 2021 haben Gina Baber, Marianne Heber, Ilona Jahns, Sabine Mazuga, Holde Merkel und Monika Wazel das Treueabzeichen erhalten. Thomas Dörflinger und Regina Kieffer kommen auf 40 Jahre Mitgliedschaft und sind mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet worden. Michael Jänich und Michael Merle sind seit 50 Jahren Mitglieder im Ortsverein. Willi Hauser wird zu einem späteren Zeitpunkt für seine 70 Jahre im DRK gesondert vom Bundesvorstand geehrt werden.