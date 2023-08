Nach vier Jahren coronabedingter Abwesenheit weilt der ugandische Priester Peter Basaliza Mubunga wieder in Bad Säckingen. Bis Mitte September wird er bei der Familie Kläsle wohnen und Gottesdienste in der Seelsorgeeinheit feiern. Die Lage in seiner Heimatgemeinde ist ernst, so dass der Verein Miteinander für Kasese/Uganda auf Spenden hofft.

Nach dem Gottesdienst am Freitagabend waren die Besucher ins Münsterpfarrheim eingeladen, wo Mwimbi Löw ein Abendessen mit afrikanischen Spezialitäten zubereitet hatte. Vereinsvorsitzende Claudia Jacobasch berichtete über den Stand der Hilfsprojekte. Sie hatte im vergangenen Jahr Father Peter in seiner neuen Wirkungsstätte Kitswamba besucht. Der Ort liegt in einer ländlichen Bergregion und ist wesentlich ärmer und unterentwickelter als seine frühere Gemeinde Bukangara. Zusammen mit Father Godwin betreut Father Peter nun 26 Pfarreien, die meisten Menschen verfügen weder über Wasser- und Stromanschlüsse noch über eine höhere Schulbildung.

Die Krankenstation St. Joseph Moscati ist saniert. | Bild: Peter Basaliza Mubunga

Jungen Menschen eine Ausbildung zu finanzieren, gehört zu den drei Säulen der Vereinsarbeit, neben der regelmäßigen Unterstützung der Krankenstation St. Joseph Moscati und der Akut-Hungerhilfe. Irmgard Kläsle berichtete, dass eine junge Frau dank der Unterstützung des Vereins eine achtmonatige Lehre als Schneiderin abgeschlossen hatte. Ein finanzieller Zuschuss ermöglichte ihr, ein eigenes Geschäft zu eröffnen.

Die 2017 mit Spenden erbaute Krankenstation St. Joseph Moscati in Father Peters früherer Gemeinde Bukangara war im vergangenen Jahr renovierungsbedürftig. Sie wird stark frequentiert, da sie auch mittellose Patienten kostenlos behandelt. Hier überbrachte Jacobasch gute Nachrichten: Die Station ist neu gestrichen, und neue Betten sowie Matratzen wurden angeschafft. Der Krankenwagen ist repariert, und für die vor drei Jahren angeschaffte Wasseraufbereitungsanlage, ist mittlerweile ein eigenes Häuschen gebaut worden.

Für die Hirten wurde eine WC-Anlage gebaut. | Bild: Peter Basaliza Mubunga

Mit Hilfe von Spenden konnte Father Peter drei Äcker zur Selbstversorgung der Krankenstation erwerben. „Die Situation ist derzeit schlimm, und viele Menschen leiden Hunger“, berichtete der Priester. Kürzlich hatte er auch Land erworben, um 42 Ziegen zu halten. Wegen einer Tierkrankheit haben nur 25 überlebt. Eine WC-Anlage für die beiden Hirten, die sich das Häuschen bislang noch mit den Ziegen teilen, wurde gebaut. Nun besteht die Regierung aber darauf, dass die Farmer ein separates Häuschen bekommen müssen. Gerne würde der Verein den Bau ermöglichen, sofern er genügend Spenden bekommt.

Kontakt zum Verein Miteinander für Kasese/Uganda über jacobaschc@web.de, 07761/59175. Spendenkonto: Miteinander für Kasese/Uganda, Stichwort „Spende“, IBAN: DE13 6845 2290 0077 0958 34.