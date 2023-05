„Alles ist nur Übergang“. Mit diesen Worten zitierte bei der Vernissage der Künstlergruppe Polygon der Autor Markus Manfred Jung eine in einer alten Brücke in Wien eingravierte Inschrift. Das passt zu dieser Ausstellung mit dem Doppeltitel „Passages – Übergänge“, denn zahlreiche Arbeiten beschäftigen sich mit Übergängen verschiedener Art, zeitlichen, räumlichen und metaphysischen.

Auch der Übergang vom Leben in den Tod ist in der Schau präsent. Sollte zuerst ein Raum dem im vergangenen Jahr verstorbenen Bildhauer Peter Franke in memoriam gewidmet werden, so wurde es nun ein gemeinsamer Gedenkraum für ihn und seine Frau Barbara Franke-Caspari, die vor wenigen Tagen gestorben ist. Über 50 Jahre gehörten beide zur Gruppe Polygon, waren Gründungsmitglieder, hatten sich der Kunst verschrieben. An der Freiburger Kunstakademie hatten sie sich kennengelernt und seit Mitte der 70er Jahre gemeinsam ausgestellt.

Peter Franke kennt man von seinen skurrilen Objekten mit Fühlern und Tierknöchelchen, umso mehr überraschen die kleinen Metallskulpturen in amorphen, organisch-figurativen Formen. Leichtigkeit, Transparenz, Licht und feine lebendige Strukturen sind in den Papiercollagen von Barbara Franke zu entdecken, auch in ihren Objekten in Plexiglasröhren. Einen kleinen Ausschnitt des reichen künstlerischen Schaffens kann man in dieser postumen Hommage noch einmal sehen.

Bettina Bohn, die zusammen mit Gabriele Menzer die Ausstellung konzipiert und gestaltet hat, zeigt sich in ihrer farblich dezenten Malerei inspiriert von japanischer Kunst. In einem atmosphärisch aufgelösten Triptychon schweben Kraniche in nebelgrauem Dunst über einer Landschaft. Bohn, die immer auch gern mit Naturmaterialien arbeitet – man denke nur an ihre Büsten aus Kohlblättern –, hat ein ganzes figürliches Ensemble aus Bambus und Pappmaché aufgebaut: Übergangswesen von der archaischen Natur in die Figur.

Bei Gabriele Menzer kann man eintauchen in Farbräume. Ihre Landschaftspassagen mit gemalten Faltungen und eingearbeiteten Menschen haben etwas von Lichtvisionen, Traum und transzendenten Welten. Ein Übergang von der Materie zum Feinstofflichen ist in den Bildern der belgischen Künstlerin Ils van Looveren zu entdecken. In den „Genesis“-Farbstudien von Jasminka Bogdanovic entfalten sich abstrakte Farbräume. Um „Farbpassagen“ und das Spiel mit dem Licht geht es bei Simone Litschka in ihren verfremdeten Pflanzenmotiven und Naturformen. Zwischen abstrakt und konkret bewegen sich die lichten, hellen Farbkompositionen von Marianne Wachberger. Ihr Mann Hannes Wachberger nimmt den Titel „Passagen“ wörtlich in Styroporskulpturen von Brücken.

Von Vera Rühle hängen sehr vielschichtige große Formate, darunter ein blaues Triptychon, in dem sich die Landschaft mit Blumenwiese ins Blau verliert, sowie ein sehr dicht collagiertes Werk „Afrika – Europa“ mit kleinteiligen Elementen. Wolf D. Creutzberg ist mit seinem Stamm-Metier, dem Farbholzschnitt, vertreten. Johanna Lietz‘ Linienbilder mit ihren Horizonten und farblichen Übergängen sind auffallend anders. Plastische freie Formen und Figuratives gibt es von Michael Jaks zu sehen, während Helmut Hruschka aus Fundholz, Kugeln und Blattgold bizarre Gebilde gestaltet. Der Betrachter wird angeregt, in dem einen oder anderen Werk Übergänge zu entdecken.