von Gerd Leutenecker

In den vergangenen Jahren haben die Mitarbeiterinnen der Stadtwerke Bad Säckingen beim Ferienprogramm immer einen Programmpunkt im Waldbad angeboten. Das Freibad ist in diesem Jahr geschlossen, auf einen Aktionsnachmittag sollte dennoch nicht verzichtet werden. Für 16 Kinder war der große Werkhof extra am Mittwochnachmittag abgesperrt worden.

Die Spiele

Mit reichlich Spielen war der Spaß garantiert. Maike Müllerleile hatte zusammen mit zwei Auszubildenden wieder einiges vorbereitet. Auf dem Spieleparcours konnten sich die Kinder Station für Station austoben. Die Schaar tobender Kinder bot Abwechslung, auch gerne gesehen von den Mitarbeitern der Stadtwerke. Vom klassischen Dosenwerfen bis hin zu den Wasserbomben war Bewegung angesagt. Viele der Kinder waren schon zum wiederholten Mal dabei. Hatte es schon vergangenes Jahr Spaß gemacht, kamen in diesem Jahr noch einige Neueinsteiger aus dem Freundeskreis dazu. Viel Ehrgeiz zeigten sie bereits an der ersten Station, die Gruppenfindung war beim „Entensammeln“ rasch gelungen. Das spätere gemeinsame Essen und Trinken war ausgelassen – gemütlich im Schatten einer Lagerhalle, schließlich war es ein heißer Sommertag.