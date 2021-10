von SK

Bilanz über die Jahre 2020 und 2021 zog die Bad Säckinger Guggemusik Holzspuele-Waggis im Restaurant „Zum Fährmann“ unter Anwendung der 3G-Regel. Im Turnus von zwei Jahren standen die Wahlen des Vorstands an. Die Vorsitzende Claudia Herr und ihre Stellvertreterin Tanja Waßmer wurden im Amt bestätigt. Frischer Wind kam bei der Wahl der musikalischen Leitung, teilt der Verein mit. Fabian Herr und Christina Scholz wurden als musikalische Leitung in Personalunion neu in den Vorstand gewählt. Verstärkung als Neubesetzung gibt es mit Vanessa Schmidt als Beisitzerin.

In Zukunft werden Fabian Herr und Christina Scholz in gemeinsamer Regie die musikalische Leitung der Holzspuele-Waggis Bad Säckingen übernehmen. Markus Wassmer und Felix Ragusa sicherten die musikalische Unterstützung jederzeit zu. Das Amt des Kassierers übernahm Sandra Schlachter. Matthias Herr behielt den Posten als Schriftführer. Felix Ragusa (ehemaliger musikalischer Leiter) und Corinna Irion (ehemalige Kassiererin) stellten sich nicht mehr zur Wahl und erhielten als Anerkennung für den geleisteten Ehreneinsatz ein kleines Präsent.

Fünf neue Waggis

Es wurden fünf neue aktive Waggis aufgenommen: Lukas Schartner, Felicetta Grassedonio, Vanessa Schmidt, Christina Scholz und Lena Gerspach. Für langjährige Mitgliedschaft wurden zehn aktive Waggis geehrt: Joanna Haigh, Claudia Herr, Matthias Herr, Steffi Rauscher, Alexander Wassmer, Cordula Wassmer, Corinna Irion, Markus Wassmer, Felix Ragusa und Fabian Herr. Zukünftig finden Ehrungen ab zehn Jahren Mitgliedschaft, beziehungsweise im Fünf-Jahres-Rhythmus statt.

Das Badische Oktoberfest der Holzspuele-Waggis musste aufgrund der Pandemie leider zweimal ausfallen. Deswegen konnte der Verein 2020 sowie 2021 keine Einnahmen verzeichnen. Ebenso musste die Fasnacht 2021 ausfallen. Außerdem blieb das Vereinsleben zwangsweise auch bei den kameradschaftlichen Aktivitäten sehr ruhig. Die Holzspuele Waggis hoffen auf ein besseres Jahr 2022 und, dass die Fasnacht sowie das traditionelle Badische Oktoberfest wieder stattfinden können.

Verein lädt zur Probe ein

Nach eineinhalb Jahren Zwangspause hat die Guggenmusik wieder mit dem Proben begonnen – unter Anwendung des eigens für den Verein ausgearbeiteten Hygienekonzeptes. Die Proben finden montags, 19.30 Uhr, in der Sporthalle der Hans-Thoma-Schule (Zähringerstr. 30) und mittwochs, 19.30 Uhr, im Countryclubheim (Schaffhauser Str. 22) statt. Neu-Interessierte sind laut Verein jederzeit herzlich willkommen. Weitere Informationen zur Guggenmusik und ihrer Musik gibt es im Internet (www.waggis.com), auf der Facebook-Seite (@HolzspueleWaggis) oder per E-Mail (info@waggis.com).