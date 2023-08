Wer von der Holzbrücke spricht, spricht auch auch vom Grenzfluss Rhein. Er ist nicht nur ein Fluss, der zwei Saaten trennt, sondern ebenso ein verbindendes Element verschiedener Kulturen, Traditionen und vielfältiger Beziehungen. Historikerin und Stadtarchivarin Eveline Klein: „Die Beziehungen zwischen Stein und Säckingen waren nicht rein wirtschaftlicher Natur, sondern es gab auch enge persönliche Verbindungen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf der Schweizer Seite viele Lebensmittel für die deutschen Nachbarn gespendet. Jahrelang wurde in einem Wirtshaus in Stein Suppe gekocht, über die Holzbrücke gebracht und an die Schulkinder in Säckingen verteilt.“

Es war im Jahr Jahr 1801, als der Rhein Staatsgrenze wurde. Zwei Jahre gehörten die Bewohner von Stein zum Kanton Fricktal und wurden 1803 dem Schweizer Kanton Aargau zugeschlagen. Säckingen kam vorübergehend an den Herzog von Modena, bis es 1805 badisch wurde. Wirtschaftlich gesehen blieb in Stein trotz gut ausgebauter Verkehrswege eine Ansiedlung von Industrie aus, obwohl bis zum Bau der badischen Landstraße von Grenzach nach Laufenburg (1812-1818) der Verkehr auf Schweizer Seite verlief.

„Die Beziehungen zwischen Stein und Säckingen waren nicht rein wirtschaftlicher Natur, sondern es gab auch enge persönliche Verbindungen“ – Eveline Klein, Bad Säckinger Stadtarchivarin und Historikerin | Bild: Archiv

Säckingens großer wirtschaftlicher Aufschwung

Säckingen nahm in den Folgejahren einen großen wirtschaftlichen Aufschwung, der sich in einem raschen Anstieg der Einwohnerzahl niederschlug. Mit der Umleitung des zweiten Rheinarmes (1830) verlor die Stadt ihre Insellage, gewann aber den dringend benötigten Siedlungsraum.

Durch den Beitritt Badens zum Deutschen Zollverein gründeten Schweizer Industrielle aus fiskalischen Gründen Firmen oder Niederlassungen auf der deutschen Seite. Der Schweizer F. U. Bally errichtete die erste Seidenstoff- und Bandfabrik in Säckingen. In den folgenden Jahren folgten noch weitere Bertriebe der Baumwoll- und Seidenweberei.

An der alten Stadtmauer erinnert eine Tafel nahe der Holzbrücke an das Hochwasser vom 18. September 1852, das den heutigen Rheinuferweg 2,50 Meter überspülte. Das Hochwasser im Mai 1999 war dagegen 1,10 Meter weniger dramatisch. | Bild: Richard Kaiser

Schweizer arbeiteten in der badischen Textilindustrie

Damals liefen die Ströme der Berufspendler in die andere Richtung: Von den 375 Einwohnern des Ortes Stein, arbeitete um 1850 der überwiegende Teil der Nichtselbstständigen in der Textilindustrie der badischen Nachbarschaft, vor allem in Säckingen.

Dass infolge der Fabriken auch Schweizer Arbeiter nach Säckingen zogen, lag nahe. Im Jahre 1900 waren in Säckingen von 4043 Einwohnern 483 Schweizer, also fast 12 Prozent. Wie eng die Säckinger Betriebe mit der Schweizer Nachbarschaft verbunden waren, zeigt das Abonnentenverzeichnis der Steiner Telefonzentrale aus dem Jahre 1895. Ihr gehören Firmen, wie Berberich und Söhne, Kern & Sohn, Bally Söhne, Brogli (zum Schützen, Säckingen) und Hüssi & Künzli an.

Steiner Handel und Gastronomie war auf Säckinger Kundschaft angeweisen

Die Inhaber der in der Mitte des 19. Jahrhunderts bestehenden fünfzehn Geschäfte und acht Wirtschaften in Stein, waren stets auf die in Säckingen wohnhafte, auswärtige Kundschaft angewiesen. Kriegszeiten mit ihren verschärften Grenzverkehrsbestimmungen stellten wiederholt manche Existenz in Frage.

In seinem Buch „Blüten im Wind, eines Knaben Lust und Leid“, beschreibt Rudolf Graber den kleinen Grenzverkehr zwischen Säckingen und Stein: „Jenseits der hölzernen Brücke, auf dem Schweizer Ufer, standen die Kaufläden hageldicht neben- und übereinander. Dann holten sich die Badener in täglichen, behäbigen Wallfahrten billigen Kaffee und billigen Zucker und Tabakwaren – in sorgfältig abgewogenen Spitztütchen oder Päckchen – just so viel, als zollfrei hinübergenommen werden durfte. Heute, am regnerischen Mittwochnachmittag, zog ich hinüber, zum ersten Mal, und ließ mir im reichsten und breitesten Laden, Tütchen um Tütchen geben und verstaute sie in meiner Pelerine: 50 Gramm Kaffee, 50 Gramm Zucker, 50 Gramm Zichorie und 100 Gramm Reis Die Ladenbesitzerin war eine hochbusige, milchgenährte, schönhäutige Schweizerin, und es war ihr anzumerken, dass jedes Tütlein, welches sie mir reichte, als so etwas wie ein Geschenk betrachtet sein wollte.“

Doch die nachbarschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen, kamen beiden Seiten zugute. Bauern aus dem Fricktal beispielsweise, belieferten bis 1933 den Säckinger Wochenmarkt mit Obst und Gemüse. Im Gegenzug kauften sie in Säckingen Dinge des Haushaltsbedarfs.

Die erste Eisenbahnstrecke von Säckingen nach Basel wurde 1856 eröffnet. Bis 1875 der erste Zug von Brugg nach Basel verkehrte, benutzte die Ficktaler Bevölkerung diese Verkehrsverbindung der badischen Nachbarschaft.

Ausstellungen zum Jubiläum Eine Outdoor-Ausstellung auf der Holzbrücke dauert vom 18. September bis zum 1. Oktober. Ab 1. November ist die Holzbrücke Thema der Wechselausstellung im Hochrheinmuseum Schloss Schönau.

Bis 1868 bezahlte die Gemeinde Stein jährlich 60 badische Gulden oder 128 Franken und 57 Rappen Brückenzoll, damit die Steiner Bürger die Brücke passieren durften. Im Jahre 1868 löste die Eidgenossenschaft diese Abgabe ab.

Noch während und nach dem ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 konnte die Grenze ohne Pass überschritten werden. Doch der Krieg hinterließ bei der Bevölkerung auf Schweizer Seite erste Spuren. Auch in Stein wohnende Deutsche zogen in den Krieg. Es herrschte bei der Steiner Bevölkerung Ungewissheit, ob die Schweiz als Durchmarschland dient oder in die Kriegshandlungen einbezogen wird.

Die Zeittafel

1801: Frieden von Luneville: Säckingen wird mit dem Breisgau vorübergehend dem Herzog von Modena zugeteilt. Der Rhein wird Staatsgrenze. Obwohl die österreichischen Beamten ihr Amt weiterhin ausübten und die Steuern nach Freiburg flossen, stand das Fricktal de facto unter der Herrschaft Napoleons. Dieser beabsichtigte das Fricktal gegen den südlichen Teil des Wallis wegen des Simplonpasses zu tauschen, was von der helvetischen Republik abgelehnt wurde.

Frieden von Luneville: Säckingen wird mit dem Breisgau vorübergehend dem Herzog von Modena zugeteilt. Der Rhein wird Staatsgrenze. Obwohl die österreichischen Beamten ihr Amt weiterhin ausübten und die Steuern nach Freiburg flossen, stand das Fricktal de facto unter der Herrschaft Napoleons. Dieser beabsichtigte das Fricktal gegen den südlichen Teil des Wallis wegen des Simplonpasses zu tauschen, was von der helvetischen Republik abgelehnt wurde. 1803: Stein (CH) mit 234 Einwohnern und 31 Häusern kommt mit dem Fricktal zur Eidgenossenschaft und damit zum Kanton Aargau.

Stein (CH) mit 234 Einwohnern und 31 Häusern kommt mit dem Fricktal zur Eidgenossenschaft und damit zum Kanton Aargau. 1805: Frieden von Preßburg: Säckingen kommt zum Großherzogtum Baden.

Frieden von Preßburg: Säckingen kommt zum Großherzogtum Baden. 1806: Aufhebung des Stiftes Säckingen infolge der Rheinbundakte. Das Stiftsvermögen geht an den Badischen Staat über.

Aufhebung des Stiftes Säckingen infolge der Rheinbundakte. Das Stiftsvermögen geht an den Badischen Staat über. 1806: Der Pfarrer siedelt von Säckingen nach Stein über.

Der Pfarrer siedelt von Säckingen nach Stein über. 1808: Staatsvertrag zwischen dem Kanton Aargau und der Badischen Regierung zur Regelung der Grenzverhältnisse Die Brücke blieb Eigentum der Stadt Säckingen, bis sie 1869 vom badischen Staat übernommen wird. Aufstellung eines Grenzsteines auf der Rheinbrücke. Der Thalweg, die größte Tiefe des fließenden Stromes, wird als Grenzlinie festgelegt.

Staatsvertrag zwischen dem Kanton Aargau und der Badischen Regierung zur Regelung der Grenzverhältnisse Die Brücke blieb Eigentum der Stadt Säckingen, bis sie 1869 vom badischen Staat übernommen wird. Aufstellung eines Grenzsteines auf der Rheinbrücke. Der Thalweg, die größte Tiefe des fließenden Stromes, wird als Grenzlinie festgelegt. 1812: Obereinnehmerei Säckingen nimmt ihren Dienst auf.

Obereinnehmerei Säckingen nimmt ihren Dienst auf. 1812 bis 1818: Ausbau der rechtsrheinischen Talstraße Rheinfelden/Warmbach-Laufenburg.

bis 1818: Ausbau der rechtsrheinischen Talstraße Rheinfelden/Warmbach-Laufenburg. 1852: Am 18. September 1852 überspülte ein Hochwasser den heutigen Rheinuferweg um 2,50 Meter.

Am 18. September 1852 überspülte ein Hochwasser den heutigen Rheinuferweg um 2,50 Meter. 1868: Brückenzoll wird aufgehoben. (Quelle: Stadtarchiv Bad Säckingen)

Weitere Artikel zur Holzbrücke