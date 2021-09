von sk

Am 17. September ist es wieder soweit, viele Tausend Menschen informieren sich anlässlich des Tages des Wanderns in ganz Deutschland über die Vielfalt des Wanderns. Wandervereine, Naturschutzorganisationen, Unternehmen aber auch Schulen und Kindergärten sowie viele weitere Organisationen bieten spannende und informative Aktionen an.

In Bad Säckingen hat der Schwarzwaldverein eine Nachmittagswanderung unter dem Motto „Säckingen nah und fern“ geplant. Wegen der Corona-Pandemie hat der Deutsche Wanderverband als Initiator des Aktionstages die Veranstaltungen zum 14. Mai – Tag des Wanderns nun schon zum zweiten Mal in den September verschoben.

Strecke mit Überraschungen

In Bad Säckingen hat sich der Schwarzwaldverein etwas ganz Besonderes zum Tag des Wanderns einfallen lassen: Aus verschiedenen Perspektiven wird auf die Heimatstadt herunter geschaut. Es geht zur Röthekopfhütte, auf dem Horizontalweg dann weiter zur Totenbühlhütte, von dort über die Wolfseichen nach Säckingen. Überraschendes ist zu erleben. Die Wegstrecke beträgt 15 Kilometer, die Wanderzeit ist circa vier Stunden, eine Höhendifferenz von circa 375 Metern ist zu bewältigen. Die Wanderführung haben Marion und Michael Posniak (Telefon 0776/505 52). Treffpunkt für die Wanderung ist am Freitag, 17. September, um 13 Uhr am Wasserhäuschen im Badmattenpark.

Bad Säckingen Ein märchenhafter Schulstreich, der Schlagzeilen machte Das könnte Sie auch interessieren

Alle Teilnehmer der Aktionen zum Tag des Wanderns am 17. September bekommen vom Deutschen Wanderverband (DWV) einen Pin mit dem bunten Logo zum Tag des Wanderns sowie ein Heftchen mit Informationen, Gewinnspielen und Rabatt-Aktionen. Da immer mehr Menschen ihre Freizeit in der Natur verbringen und dies bedeutet, dass es zunehmend Kontakte zwischen Menschen und Tieren gibt, hat der DWV zudem ein Faltblatt mit Hinweisen für das richtige Verhalten von Menschen in der Landschaft entwickelt. Auch dieses Faltblatt erhalten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Aktionen zum Tag des Wanderns am 17. September.

Bad Säckingen Regenschirm statt Badehose: So war der August Das könnte Sie auch interessieren

Außerdem wichtig: Alle Wanderungen zum Tag des Wanderns zählen – unabhängig davon, ob sie von Mitgliedsvereinen des Deutschen Wanderverbandes angeboten werden oder nicht – für das Deutsche Wanderabzeichen. Eigens zum Tag des Wanderns hat der Deutsche Wanderverband auch eine Internet-Seite eingerichtet. Auf www.tag-des-wanderns.de finden Interessierte alle Veranstaltungen in ihrer Region auf einer interaktiven Karte.

Bundesweit laden zum Tag des Wanderns am 17. September Vereine, Umwelt-, Tourismus- und andere Organisationen sowie Unternehmen, Schulen und einzelne Wanderführer – ja sogar ganze Regionen zu Aktionen rund um das Thema Wandern ein. Initiiert hat den Tag des Wanderns vor fünf Jahren der Deutsche Wanderverband.