von Susanne Eschbach

Ist sie es denn oder doch nicht? Zwar hat Eva Schumacher bereits an Gewinnspielen teilgenommen und auch bei der aktuellen Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER und Hochrhein Anzeiger war sie mit dabei. Gewonnen hat sie allerdings noch nie etwas und jetzt gleich den Hauptgewinn? Doch ein Anruf in der SÜDKURIER-Lokalredaktion bestätigte es: Eva Schumacher aus Bad Säckingen ist die Gewinnerin des Hauptpreises und darf gemeinsam mit einer weiteren Person auf einem Kreuzfahrtschiff in den Orient. Die Reise hat einen Gesamtwert von 5000 Euro und ist vom Reisebüro Bad Säckingen und dem SÜDKURIER Medienhaus gestiftet worden.

Das Weihnachtsgewinnspiel Eine Sieben-Nächte-Kreuzfahrt für zwei Personen in den Orient war der Hauptpreis der elften Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER und Hochrhein Anzeiger. Hinzu kamen 13 weitere Sachpreise und Gutscheine im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro.

„Ich war mir anfangs wirklich nicht sicher“, erzählt sie. Denn erst vor vier Jahren kam die 27-Jährige gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten vom südhessischen Lorsch nach Bad Säckingen an den Hochrhein. „Darum bin ich mit den gängigen Namen hier am Hochrhein noch nicht vertraut“, sagt sie. Erfahren hat sie von ihrem Gewinn per WhatsApp von einer Freundin, die ihr ein Bild mit dem SÜDKURIER-Artikel und der Frage: „Bist du das?“ geschickt hatte. Für die Gewinnerin hätte es durchaus auch eine andere Eva Schumacher gewesen sein können.

Aber mit der telefonischen Bestätigung aus der SÜDKURIER-Lokalredaktion kam auch die Freude. „Ich habe gleich meinen Lebensgefährten und meine Familie angerufen“, berichtet Eva Schumacher weiter. Besonders die Oma hat sich riesig für ihre Enkelin gefreut und bei ihrem Lebensgefährten kam Fernweh auf. Denn er wird seine Freundin begleiten, wenn es soweit ist und die Corona-Lage das unbeschwerte Reisen wieder möglich macht. „Wir reisen beide sehr gerne und haben schon viel gesehen“, sagt sie.

Vor der Pandemie hat sich das Paar jedes Jahr eine große Reise gegönnt. Doch im Orient waren sie noch nie. „Mein Freund wollte schon immer dahin“, verrät die 27-Jährige. Und das Paar hat allen Grund zur Freude, wie auch die Büroleiterin Sonja Gruninger vom Reisebüro Bad Säckingen verrät.

Die Reise

Denn auf dem Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff“ bewohnt das Paar eine 26 Quadratmeter große Junior-Suite mit großem Balkon und einem Bett mit Blickrichtung auf das Meer. Außerhalb des Schiffes gibt es eine Stadtrundfahrt durch Muskat und Sehenswürdigkeiten aus dem 16. Jahrhundert. In Katar warten spektakuläre Wolkenkratzer, Wüstensafaris und Shoppingtouren sowie arabische Kulturen.

Weihnachtsferien

Gleich nachdem die 27-Jährige von ihrem Gewinn erfahren hatten, machte sie sich gemeinsam mit ihrem Freund auf den Weg in die Heimat in den Weihnachtsurlaub bei der Familie. „Es haben sich alle mit mir gefreut und auch deshalb war es ein besonderes Weihnachtsfest“, erzählt sie. Inzwischen aber ist sie wieder zurück am Hochrhein und auch der Urlaub ist zu Ende. „Ich bin gespannt, was meine Freunde und meine Arbeitskollegen sagen werden“, freut sich Eva Schumacher darauf.