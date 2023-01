von Jonathan Niedermaier

Es stand schon einige Zeit fest, die Hauensteinstraße soll in Teilen für ein Jahr zur Einbahnstraße werden. Nach Einwänden einiger Einwohner bezüglich des Schildstandortes soll in ein bis zwei Monaten der Bereich zwischen Hotel Schneider und dem SÜDKURIER sicherer werden.

Was wird gemacht?

Die Hauensteinstraße soll für ein Jahr probeweise als Einbahnstraße ausgewiesen werden. Wer von der Gießenstraße her in das Quartier Rheinau einfahren möchte, soll künftig den Straßenschenkel beim SÜDKURIER benutzen. Der Rückweg führt über den anderen Straßenschenkel vorbei am Hotel Schneider. Kleine Ausnahme: Gäste des Hotels Schneider sollen bis zum Hotelparkplatz gegen die Fahrtrichtung fahren dürfen. Die Einbahnregelung beginnt also erst nach dem Parkplatz. Der Vorschlag kam von der Verkehrswacht bereits 2021, der Beschluss wurde im Juli 2022 vom Gemeinderat gefällt.

Warum kommt es zur Verzögerung?

Krankheitsfälle und eine Beschwerde eines Einwohners bezüglich des Standort eines Schildes hätten den Vorgang verzögert, berichtet Rechtsamtsleiterin Muriel Schwerdtner. Sie ist jedoch zuversichtlich: „Die Einbahnstraße kommt bald.“

Wer in die Rheinau will, soll künftig nur noch hier ins Quartier einfahren dürfen. Die Zufahrt beim Hotel Schneider gibt es dann wegen Einbahnregelung nicht mehr. | Bild: Jonathan Niedermaier

Zuvor müsse noch ein Vor-Ort-Termin wahrgenommen werden, um den umstrittenen Standort des Schildes zu klären.

Zuständig für die Umsetzung ist Axel Schäfer, städtischer Sachbearbeiter für Straßenverkehrsangelegenheiten. Neben der Schilderfrage begründete Schäfer die Verzögerung außerdem mit Baustellen der Stadtwerke. Schäfer geht aktuell davon aus, dass es in „ein bis zwei Monaten soweit ist“. Die Stadt wird im folgenden die Verkehrssituation ein Jahr beobachten und Schlussfolgerungen daraus ziehen.

Einbahnregelung war Vorschlag der Verkehrswacht

Bereits 2021 wandte sich die Verkehrswacht in Bad Säckingen aus Gründen der Verkehrssicherheit an die Untere Straßenverkehrsbehörde. Ende 2021, im Dezember kam es zu einer Verkehrsschau.

Hier soll bald nur noch rausgefahren werden dürfen. Links zu sehen das Hotel Schneider. | Bild: Jonathan Niedermaier

Bei dieser waren Vertreter der Stadt (Verkehrs- und Tiefbaubehörde, des Polizeipräsidium Freiburg (Sachgebiet Verkehr), sowie Mitglieder der Verkehrswacht anwesend. Alle Beteiligten befürworteten den Vorschlag einer einjährigen Probephase der Einbahnstraße und auch die Einwohner hätten nach einer Befragung keine Einwende gegen das Vorhaben zu Tage gebracht, hieß es von Seiten der Stadt. So der Beschluss des Gemeinderat vom Juli 2022.