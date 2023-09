Die von fast 400 Schülern besuchte Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule in Bad Säckingen platzt aus allen Nähten. Längst reichen die bestehenden Gebäude nicht mehr aus, um alle Klassen – derzeit sind es 17 – unterbringen zu können. Bereits seit 2015 sind vier Container in Gebrauch, um fehlende Räumlichkeiten zu ersetzen, die Vorbereitungsklasse für geflüchtete Kinder musste in Räume des Scheffel-Gymnasiums ausgelagert werden.

Die Vorplanung sieht zehn zusätzliche Räume vor

Etwas Abhilfe schaffen soll ein Erweiterungsbau, den die Stadt an der Zähringerstraße vor den bestehenden Schulgebäuden errichten will. Der fast 37 Meter lange und 22 Meter breite zweistöckige barrierefreie Bau soll in Holz- und Stahlbeton errichtet werden und etwa 5,05 Millionen Euro kosten. Dies beschloss am Montag der Gemeinderat. Die Vorplanung sieht insgesamt zehn Räume vor, die für den Unterricht und andere Zwecke genutzt werden können sollen.

Der Neubau soll spätestens im Winter 2025 fertig sein

Die Stadtverwaltung will bei dem Projekt aufs Tempo drücken. Bereits in seiner nächsten Sitzung am 9. Oktober werde der Gemeinderat die Ausschreibung für Architektenleistung und Tragwerksplanung beschließen können, erklärte Margit Ulrich vom Stadtbauamt. Als Datum für den Baubeginn strebt die Stadt den Sommer 2024 an, als Datum für die Fertigstellung den Herbst oder Winter 2025.

Schulleiterin Christine Rutschmann sieht die räumliche Kapazität der Hans-Thoma-Gemeinschaftsschule längst ausgeschöpft. „Der Bedarf nach zusätzlichen Räumen besteht und wird immer drängender“, sagt sie. | Bild: Susanne Eschbach

In der Sitzung hatte der CDU-Stadtrat und ehemalige Leiter der Schule Michael Maier deutliche Kritik am bisherigen Tempo geäußert: „Ich kann nicht verstehen, dass wir da jetzt acht Jahre daran herumeiern.“ Auch die jetzt gefällte Grundsatzentscheidung über die Bauweise hätte Maiers Ansicht nach schon vor einem halben Jahr getroffen werden können.

Bürgermeister Guhl: „Wir haben keine Zeit mehr“

„Im Fazit stimme ich ihnen zu: Wir haben keine Zeit mehr“, gab Bürgermeister Alexander Guhl Maier zum Teil Recht. Die Voraussetzung zur Umsetzung der Schulerweiterung sei aber die Zusage von Fördermitteln. Die Bewilligung über die Schulbauförderung in Höhe von 1,6 Millionen Euro sei erst Anfang Dezember 2022 erfolgt, die Förderzusage über 650.000 Euro aus dem Ausgleichsstock sogar erst Ende Juli 2023.

Die Finanzierung des Projekts sei damit gesichert, sagte Kämmerin Bettina Huber. „Mit den insgesamt 2,25 Millionen Euro Zuschuss vom Land muss die Stadt voraussichtlich 2,8 Millionen Euro an Eigenmitteln aufbringen. Ob dies ohne weitere Kredite geschehen kann, wird die Planung des Doppelhaushalts 2024/2025 zeigen. „Ich gehe davon aus, dass wir keinen Kredit benötigen“, so Huber am Montag.

Widerspruch wieder aus den Reihen der CDU

Auf Widerspruch ebenfalls wieder aus den Reihen der CDU stieß der Vorschlag der Stadtverwaltung, das Erweiterungsgebäude in der teureren kombinierten Holz- und Stahlbetonbauweise statt in Massivbauweise durchzuführen, wie es in der Vorplanung vorgesehen war. Der Bau verteuert sich dadurch nach Angaben Ulrichs um etwa 470.000 Euro von 4,58 auf besagte 5,05 Millionen Euro. Clemens Pfeiffer (CDU): „Ich habe Mühe, eine halbe Million auszugeben, die wir nicht haben.“

Die teurere Lösung hat nach Ansicht der Stadt Vorteile

Nach Ansicht der Stadtverwaltung aber bringt die hybride Bauweise, bei der Fundament, Treppenhaus und Aufzugsschacht in Beton, die Fassade und die Zwischenwände in Holz ausgeführt werden, einen klaren Mehrwert: Es werde ein nachwachsender und damit nachhaltiger Baustoff verwendet, der zur Verringerung des CO2-Ausstaßes beitrage. Außerdem werde so die Energie-Effizienzhaus-Stufe 40 statt 50 erreicht. Dies spare langfristig Ausgaben für Energie, so Ulrich.

Bei der Grundsatzentscheidung stimmte letztlich nur Michael Krane (CDU) gegen die von der Stadtverwaltung vorgeschlagene Errichtung des Gebäudes in hybrider Bauweise. Die übrige Ratsrunde folgte den Argumenten der Stadtverwaltung.

Pfeiffer sorgt für eine letzte Hakelei mit der Stadtverwaltung

Eine letzte Hakelei zwischen Stadtverwaltung und CDU provozierte Stadtrat Pfeiffer. „Das ist ein Offenbarungseid“, kommentierte dieser die Tatsache, dass die Stadtverwaltung mit der relativ konkreten Berechnung von 5,05 Millionen Euro in die Ausschreibung gehe. „Das Vergaberecht ist nicht besonders kommunalfreundlich“, sagte dazu der Bürgermeister. Eine Ausschreibung habe einen riesigen Nachteil: „Man kann nicht verhandeln.“