von Susanne Eschbach

Ob nun Chefin, Schäferin, die beste Lehrerin oder ganz toll verarzten. Johanna Hieske, Sekretärin in der Grundschule Obersäckingen, hat alle Rollen bestens ausgefüllt. Jetzt geht sie nach 18 Jahren in den Ruhestand. Sie wurde am Mittwoch im Rahmen einer kleinen Feier von Schulleiterin Ingrid Toth und dem gesamten Lehrerkollegium verabschiedet. Auch die beiden früheren Schulleiter und Chefs von Johanna Hieske, Inga Bloss und Michael Maier, haben an der Abschiedsfeier auf dem Schulhof der Grundschule teilgenommen.

Bad Säckingen Stadt gibt über drei Millionen für Digitalisierung der Schulen aus Das könnte Sie auch interessieren

„Deine Arbeit ist ein anspruchsvoller Job, bei dem man multitaskingfähig sein muss“, betonte es die Schulleiterin und bedankte sich für die stets zuverlässige Arbeit der Schulsekretärin, die Ende April aus ihrem Dienst ausgeschieden ist. „Jetzt beginnt für dich eine neuer Lebensabschnitt und uns fällt es schwer, dich gehen zu lassen“, so Todt weiter. „Ich wünsche dir, dass du die Zeit mit deiner Familie genießen kannst.“

Ansprechpartnerin für Lehrer, Schüler und Eltern

2002 kam Johanna Hieske als Sekretärin an die Grundschule und war seit dieser Zeit die gute Seele, die sich nicht nur um die Belange des Lehrerkollegiums gekümmert hat, sondern auch um die der Schüler, falls sie mal ein Pflaster oder eine Schulter zum Anlehnen benötigt hatten. Auch für die Eltern war sie immer die erste Ansprechpartnerin.

Nach 18 Jahren im Schulsekretariat der Grundschule Obersäckingen, ist Johanna Hieske in den Ruhestand verabschiedet worden. | Bild: Susanne Eschbach

Die Nachfolge Hieskes hat Susanne Wiedemann übernommen, die bereits seit Anfang Mai ihre Arbeit aufgenommen hat. „Dass auch Sie multitaskingfähig sind, haben Sie bereits bewiesen“, lobte Ingrid Todt. Denn in der aktuellen Zeit ist nichts, wie es war. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, begrüßte die Schulleiterin die Nachfolge im Schulsekretariat.

Bad Säckingen In Bad Säckingen sind mehrere Biberfamilien heimisch und geraten immer wieder in Konflikt mit Mensch und Hund Das könnte Sie auch interessieren

Nach den Ansprachen durften natürlich auch die Geschenke nicht fehlen. Diese gab es von der Schulleiterin, vom Kollegium und den Elternsprechern. Weil sich die Kinder nicht mehr selbst von der Schulsekretärin verabschieden konnten, hat jedes Kind ein Bild gemalt und mit ein paar Wünschen versehen. Diese Bilder sind zu einem Buch zusammengefasst worden.