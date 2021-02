von Charlotte Fröse

Im Vorfeld der Landtagswahlen in Baden-Württemberg besuchte die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller am Samstagnachmittag drei Bad Säckinger Betriebe. Ihr Ansinnen war es, von direkt Betroffenen die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Einzelhandel und Gastronomie in Grenznähe zu erfahren und mit ihnen über die aktuelle Lage zu sprechen. Mitgebracht hatte die Landtagabgeordnete Rainer Wieland (CDU), Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

Coronabedingt fanden die Gespräche ohne Öffentlichkeit statt. Lediglich Elisabeth Vogt, Vorsitzende des Gewerbeverbands Pro Bad Säckingen, sowie Uwe Planko, Klaus-Werner Kroll und Rüdiger Leykum vom CDU-Stadtverband Bad Säckingen begleiteten die Tour. Gestartet wurde beim „MyPaketschop“ mit Inhaber Simon Kühn. Ein weiterer Halt wurde bei Clemens Pfeiffer, Inhaber der Bäckerei Pfeiffer, eingelegt und sie endete im Hotel Goldener Knopf, wo sich die Delegation mit dem Eigentümer Christian Herzog unterhielt. Obwohl die besuchten Betriebe unterschiedlichen Sparten angehören, waren die Probleme ähnlicher Natur. Deutlich wurde, dass vor allem die Schweizer Kundschaft fehle.

Clemens Pfeiffer, der in Bad Säckingen drei Bäckerei-Filialen mit Gastronomieanteil betreibt, berichtete, dass sich bei ihm Perspektivlosigkeit breit mache. Für sein Bäcker-Geschäft seien Bahnpendler, Schüler und die Schweizer Kundschaft entscheidende Faktoren. Alle drei fehlten zum großen Teil. Der Gastrobereich ist zudem geschlossen. Elisabeth Vogt sagte: „Das Einzugsgebiet durch die Schweiz ist groß, für Bad Säckingen allein sind die Geschäfte eigentlich überproportioniert.“

Über die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Einzelhandel unterhielten sich (im Bild von links) Elisabeth Vogt, Vorsitzende vom Gewerbeverband Pro Bad Säckingen, CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer sowie Uwe Planko, Klaus-Werner Kroll und Rüdiger Leykum vom CDU Stadtverband Bad Säckingen, mit der CDU Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller und Rainer Wieland (CDU), Vizepräsident des Europäischen Parlaments, in den Räumen der Bäckerei Pfeiffer. | Bild: Charlotte Fröse

„Man steht sehr allein da und weiß nicht wie es weitergeht“, klagte Hotelier Cristian Herzog. Zwar sei nicht alles schlecht, was seitens von Bund und Land getan werde, aber: „Wir brauchen einfach Perspektiven“, betonte er. Rainer Wieland zeigte sich überzeugt davon, dass bei der Gastronomie und Hotellerie ordentlich geholfen werde.

Hochrhein Gastronomie und Einzelhandel: November- und Dezemberhilfen sind endlich ausgezahlt – aber das neue Hilfspaket bringt neue Fallstricke Das könnte Sie auch interessieren

Sabine Hartmann-Müller betonte, dass sie stets darum bemüht sei, die Interessen der Betriebe in der Grenzregion in Stuttgart zu vertreten. Klar wurde aber auch, dass die hiesige Region weit weg von Stuttgart und Berlin ist und dadurch die speziellen Probleme, die sich durch die Grenzregion mit den vielen Grenzpendlern und dem Kundenpotential aus der Schweiz ergeben, nicht so wahrgenommen würden wie erwünscht. Rainer Wieland betonte: „Es ist extrem wichtig, Abgeordnete aus der Region zu haben.“ Denn sie könnten die Interessen aus der Region gut vertreten. Zudem gab er den Rat, sich direkt an die Abgeordneten vor Ort zu wenden, wenn es beispielsweise mit den Ausgleichzahlungen und den finanziellen Hilfe nicht klappe.

Sabine Hartmann-Müller bewirbt sich bei der Landtagswahl am 14. März für eine zweite Amtsperiode als CDU-Landtagsabgeordnete für den Wahlkreis Waldshut-Rheinfelden.