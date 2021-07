von VSusanne Eschbach

„Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ heißt die Komödie, mit dem die Festspielgemeinde Bad Säckingen im vergangenen Jahr Erfolge gefeiert hat. Jetzt hat sich die Gruppe entschieden, das Stück ein weiteres Mal aufzuführen. „Im vergangenen Jahr durften coronabedingt nur 45 Zuschauer zu einer von insgesamt neun Vorstellungen kommen“, erklärt Detlef Bengs, stellvertretender Vorsitzende des Vereins. Jetzt soll das Stück einem breiteren Publikum zugänglich gemacht werden, weshalb sich die Gruppe für eine Aufführung in der Konzertmuschel des Schlossparks entschieden hat.

Die Vorstellungen Die Aufführungstermine sind Freitag und Samstag, 30. und 31. Juli sowie Sonntag, 1. August, um 20 Uhr. Tickets sind ab sofort beim Tourismus- und Kulturamt unter Telefon 07761/568 30, im Internet ( reservix.de ) sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Mit ihrer Idee, das Stück noch einmal im Schlosspark zu zeigen, hat die Festspielgemeinde offene Türen beim Tourismus- und Kulturamt eingerannt. Sofort zeigte Kulturamtsleiter Thomas Ays die Bereitschaft, die Gruppe beim Vorverkauft der Tickets zu unterstützen. Für die Miete der Konzertmuschel sind die Stadtwerke als Sponsor eingesprungen.

Die Bühne

Das einfache Bühnenbild macht es der Festspielgemeinde leicht, das Stück aus dem Aufführungsort, dem Festspielgemeindehaus in der Hildastraße, in den Schlosspark zu verlegen. Ein Vorhang im Hintergrund, ein Sofa ein Sessel und vier Stühle: Das muss reichen, die Zuschauer können sich so auf die Akteure auf der Bühne konzentrieren. Die haben es in sich, wie sich im Laufe des Stücks herausstellen wird. Angelehnt sind die Figuren an drei Ehefrauen und Witwen ehemaliger Diktatoren. Es entwickelt sich ein Zickenkrieg.

Bad Säckingen Zickenkrieg auf weltpolitischer Bühne: Festspielgemeinde meldet sich mit unheimlicher Komödie zurück aus der Corona-Zwangspause Das könnte Sie auch interessieren

250 Zuschauer finden unter dem Zeltdach vor der Konzertmuschel Platz. In den Vorverkauf kommen allerdings nur 150 Karten. „Wir wollen auch den Kurzentschlossenen die Möglichkeit geben, eine Karte zu erhalten“, erklärt Hilde Butz, die Vorsitzende der Festspielgemeinde. Das Stück wird ohne Pause gespielt. Vor Ort wird es eine Sektbar geben, die vor der Vorstellung bereits geöffnet sein wird. Die Gäste werden an ihrem Platz bedient, damit sich keine Warteschlangen vor dem Stand bilden. Einlass in den Schlosspark ist ab 19 Uhr. Im Schlosspark gilt dann Masken- und Abstandspflicht.