Seit 2002 veranstaltet der Arbeitskreis Auslandshilfe im DRK-Kreisverband Säckingen die Weihnachts-Aktion „Kinder für Kinder“ – Weihnachtspäckchen für Rumänien – für rumänische Kinder. Unterstützt wird die Weihnachtspäckchenaktion durch Kindergärten, Schulen, Vereine und viele Privatpersonen. Dies schreibt die DRK-Auslandshilfe in einer Pressemitteilung.

Der Vorsitzende der DRK-Auslandshilfe, Jürgen Renz, übergab im Kindergarten in Petrosani als Weihnachtsmann Geschenke. Das Bild entstand bei einer Hilfslieferung vor einigen Jahren. | Bild: DRK

Als wichtiger denn je bezeichnet der Leiter der Auslandshilfe, Jürgen Renz, die diesjährige Aktion. Corona mache auch vor einem der ärmsten Länder der EU nicht halt. Die zweite Welle sei angekommen, das Land leide unter Ärztemangel, da viele Mediziner unter anderem nach Deutschland gegangen seien. Die Wirtschaft sei in vielen Regionen zusammengebrochen. Viele Familien, die früher mit kleinem Gehalt auskommen mussten, wüssten nicht, wie sie überleben sollen, da oft auch kleinste Einkommen weggebrochen seien. Vor allem die Kinder und älteren Menschen litten unter dieser Situation.

Obwohl es schwieriger geworden sei, direkten Kontakt in Rumänien aufzunehmen, zeige es sich heute, wie wichtig es in den zurückliegenden Jahren war, die Infrastruktur des Rumänischen Roten Kreuzes in Hateq und Petrosani und die vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen. „Durch diese Zusammenarbeit der letzten Jahre sind wir nun in der Situation, dass wir unsere Freunde auch in solch schwierigen Zeiten gut unterstützen können und wir wissen, dass unsere Hilfe wie gewohnt dort ankommt, wo sie am meisten benötigt wird.“ Auch dieses Jahr mache die Firma GST aus Maulburg den Transport der Päckchen nach Rumänien möglich. „Wir möchten auf diese Aktion gerade während der Corona Zeit nicht verzichten“, so Renz, „denn in dieser schwierigen Zeit ist es umso wichtiger, Kindern und Senioren in Rumänien zu zeigen, dass wir an sie denken“.

Die Pakete

Die Päckchen werden in die Partnerstädte Hateg und Petrosani in Rumänien gebracht, wo sie von den langjährigen Freunden des Rumänischen Roten Kreuzes an die Kinder verteilt werden. Ein Paket Kaffee ist immer noch ein oft wertvolles Zahlungsmittel bei Arztbesuchen und in der Apotheke und kann deshalb immer gerne beigelegt wrrden. Wer ein Päckchen schnüren möchte, findet die Inhaltsvorschläge hier aufgeführt oder kann sie auf der Internetseite nachlesen.

Paket für Kinder von drei bis sechs Jahre: Original verpackte Weihnachts-Süßigkeiten, kleines Spielzeug, Kuscheltier, Kinderzahnbürste/-pasta, Kinder-Dusche und -Haarwäsche sowie -Seife. Kaffee.

Original verpackte Weihnachts-Süßigkeiten, kleines Spielzeug, Kuscheltier, Kinderzahnbürste/-pasta, Kinder-Dusche und -Haarwäsche sowie -Seife. Kaffee. Paket für Kinder von sechs bis zehn Jahre: Original verpackte Süßigkeiten, Puppen/Autos, Puzzle, Zahnbürsten/-pasta, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Buntstifte, Zeichenblöcke), Spielkarten/Memory, Überraschungseier. Kaffee.

Original verpackte Süßigkeiten, Puppen/Autos, Puzzle, Zahnbürsten/-pasta, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Buntstifte, Zeichenblöcke), Spielkarten/Memory, Überraschungseier. Kaffee. Paket für Kinder von zehn bis 14 Jahre: Original verpackte Süßigkeiten, altersgerechte Spiele, Deo, Flüssigseife, Schulutensilien (Stifte, Hefte, Geometriesortiment, Taschenrechner). Kaffee.

Die Päckchen, die ungefähr den Umfang eines größeren Schuhkartons haben sollten, müssen mit festem Weihnachtspapier verpackt werden und für den Inhalt nicht zu groß sein, damit sie beim Transport nicht beschädigt werden. Dass Spielzeuge funktionieren und Stofftiere sauber sein sollten, versteht sich von selbst. Die Päckchen müssen mit der Altersklasse und dem Geschlecht gekennzeichnet werden.

Die Annahme

Jürgen Renz und sein Team freuen sich, wenn sie eine große Unterstützung erfahren. Die Päckchen werden am Mittwoch, 2. Dezember, von 10 bis 12 Uhr und am Samstag, 5. Dezember, von 13.30 bis 15.30 Uhr am Lager der Auslandshilfe bei der Stadtbücherei Bad Säckingen angenommen. Eine spätere Annahme ist nicht möglich. Die Annahme wird entsprechend der dann geltenden Corona-Hygiene-Regeln stattfinden.

Das Spendenkonto Sparkasse Hochrhein Bad Säckingen, IBAN: DE08684522900026171991, BIC: SKHRDE6W, Volksbank Rhein-Wehra, IBAN: DE57684900000040044400, BIC: GENODE61BSK. Nähere Informationen: DRK Kreisverband Säckingen, Rot-Kreuz-Straße 4, 79713 Bad Säckingen, Telefonnummer 07761/920 10, sowie bei Jürgen Renz, Telefon 0172/836 37 33 (abends). E-Mail: auslandshilfe@drk-saeckingen.de; Weitere Informationen finden Sie hier

Neben dieser Aktion bittet das DRK auch um Unterstützung für „Senioren für Senioren – 10 Euro gegen die größte Not“ um Geldspenden. Davon werden vor Ort Lebensmittel gekauft und an ältere bedürftige Menschen und Behinderte verteilt. Das Geld kann auf das Spendenkonto mit dem Hinweis „Senioren für Senioren“ überwiesen werden. Das DRK leitet es dann an die Rot-Kreuz-Freunde in Hateg und Petrosani weiter. Über entsprechende Nachweise werden die Ausgaben in Rumänien dem DRK gegenüber belegt.