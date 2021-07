von Harald Schwarz

Bei der jüngsten Ortschaftsratsitzung am Donnerstag in der Flößerhalle Wallbach war der Ausbau zur Barrierefreiheit der vier Bushaltestellen zentrales Thema. Einige Klippen gilt es zu umschiffen. Da zur Bushauptstrecke gehörend, müssen die Bushaltestellen barrierefrei umgebaut werden. Barrierefrei bedeutet, dass Reststufenhöhe und Spaltbreite beim Ein- und Ausstieg weniger als fünf Zentimeter betragen darf. Ist dieses Kriterium erfüllt, so können Personen mit Rollstuhl in der Regel öffentliche Verkehrsmittel ohne Hilfe Dritter nutzen. Zu berücksichtigen sind auch die technischen Gegebenheiten der Linienbusse. Gelenk-Linienbusse benötigen weitere Umbaumaßnahmen für die vier Haltestellen.

Die neue barrierefreie Bushaltestelle „Rathaus“ kann nicht mehr direkt vor dem Rathaus angelegt werden, da durch die gesetzlich vorgeschriebene Erhöhung des Bordsteins auf mindestens 16 Zentimeter die Parkplätze vor dem Rathaus nicht mehr angefahren werden können. Deshalb entschloss sich das Tiefbauamt zur Verlegung der neuen Haltestelle vor die benachbarte Firma Helo Electronics, so die Erklärung im Ortschaftsrat. Da dort auf Höhe Helo entlang der Straße derzeit öffentlichen Parkplätze angelegt sind, fallen diese künftig weg – wegen der Größe der neuen barrierefreien Haltestelle sind es fünf an der Zahl. Nach dem Wegfall der bisherigen alten Bushaltestelle vor dem Rathaus werden dort wenigstens drei neue Parkplätze angelegt. Einer der neuen Parkplätze bekommt eine Elektrosäule und ein weiterer ist als Parkplatz für Behinderte gekennzeichnet.

Das Buswartehäuschen an der bisherigen Bushaltestelle vor dem Rathaus kommt im Zuge der Verlegung natürlich auch weg, so Ortsvorsteher Fred Thelen, ein neues, aber kleineres Häuschen wird an der neuen barrierefreien Haltestelle errichtet. Kleiner wird es, weil in der Grundstückstiefe nicht genügend Platz zur Verfügung steht. Gespräche mit der Firma Helo, um für ein größeres Buswartehäuschen ein Stück deren Grundstück benutzen zur dürfen, scheiterten jedoch, so Thelen.

Deshalb müsse jetzt mit dem vorhandenen Raum ausgekommen werden. Das neues Buswartehäuschen werde zwar nun schmaler, soll aber dennoch den Bücherschrank und den Briefkasten aufnehmen. Die Stadtverwaltung geht von Gesamtkosten in Höhe von 350.000 Euro aus. Davon sind im Haushaltsplan 200.000 Euro bereitgestellt. Das Regierungspräsidium hat einen Zuschuss von 175.000 Euro bewilligt. Thelen sagte, die Arbeiten für die neue Bushaltestelle soll noch in diesem Monat ausgeschrieben werden. Die Arbeiten sind laut Thelen noch dieses Jahr geplant, da ansonsten der Zuschuss verfällt.