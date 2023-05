129 Zehntklässler des Scheffel-Gymnasiums in Bad Säckingen bewarben sich in der Woche vom 24. Mai bis zum 28. Mai bundesweit für Praktika. Darunter ist auch Josephine Nägele aus der Klasse 10a. Die 17-Jährige macht ein Praktikum in einer Rheinfelder Praxis für Physiotherapie und scheint ihren Traumberuf gefunden zu haben.

Die Autorin Rebecca Reichert ist die Autorin dieses Beitrag. Die 15-Jährige aus Bad Säckingen hat ihr Bogy-Schulpraktikum in der SÜDKURIER-Redaktion Bad Säckingen absolviert. Sie besucht die Klasse 10 des Scheffelgymnasiums Bad Säckingen.

Josephine landet einen Volltreffer

Josephine darf dem Physiotherapeuten Andreas Hölterhoff in Rheinfelden fünf Tage lang bei der Arbeit über die Schulter schauen. In der Praxis für Massage und Physiotherapie Rauch und Hölterhoff fragt sie ihn über Lymphdrainage und Krankengymnastik aus. Die 17-jährige wollte schon immer Physiotherapeutin werden und ist sich nun sicher: „Ja, man kann es als Traumberuf bezeichnen.“

Die Erklärungen mithilfe von praktischer Anwendung helfen der Zehntklässlerin besonders gut beim Verstehen der komplizierten Zusammenhänge. Ihr gefalle, wie viel Neues sie über die verschiedenen Arten der Physiotherapie erfahren hat, berichtet Josephine und erzählt begeistert von ihrem großen Interesse an den Selbstheilungsfähigkeiten des menschlichen Körpers.

Hölterhoff kann sich Josephine als Physiotherapeutin vorstellen

„Sie hat sich den richtigen Praktikumsplatz ausgesucht“, meint auch der Physiotherapeut Hölterhoff. Er beschreibt Josephine als zurückhaltend, aber aufmerksam und schildert, dass sie auch bei langen und schwierigen Erklärungen über die Auswirkungen der Physiotherapie aufmerksam bleibt. Hölterhoff könne sich gut vorstellen, dass sie später einmal in diesem Beruf arbeiten wird.

Das umfangreiche Studium schreckt sie nicht ab

Den Beruf des Physiotherapeuten könnte Josephine über eine Ausbildung oder ein Studium erlernen. Durch das Praktikum könne sie nun den Umfang des Studiums etwas besser einschätzen. Außerdem sei ihr klar geworden, wie wichtig einzelne Schulfächer für diesem Beruf sind. „Es ist nicht nur ein Fach, sondern Abruf von umfangreichem Wissen, das eingesetzt werden soll.“

Besonders überrascht sei sie gewesen, als sie erfahren habe, wie viel Mathematik, Physik und Chemie in dem Berufsfeld eine Rolle spielen und in dem praktischen Beruf ihre Anwendung finden. Sie könne sich nun genau vorstellen, wie das Berufsleben in der Physiotherapie aussieht.

Viel Unterstützung bei der Bewerbung

Die Suche nach dem richtigen Praktikumsplatz sei Josephine leicht gefallen und das obwohl sie zunächst von einer Physiotherapie-Praxis keine Antwort bekam und eine weitere Praxis aufgrund zu weniger Mitarbeiter ein Praktikum ablehnten. Sie habe viel Unterstützung von ihren Lehrern erfahren und bekam schließlich nach nur einem Anruf bei der Praxis von Rauch und Hölterhoff die Zusage für das Praktikum.

Trotz ihres Volltreffers in ihrem Traumberuf möchte Josephine aber noch weitere Erfahrungen sammeln, bevor sie sich entscheidet. Die 17-Jährige möchte noch weitere Praktika machen. Sie spricht beispielsweise von einem Praktikum beim Optiker, das in diesem Jahr noch stattfinden soll.