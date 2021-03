von Gerd Leutenecker

Als Videokonferenz ist die Hauptversammlung der Basketballer im TV Bad Säckingen am Mittwochabend über die Bühne gegangen. Mit die Längste, die jemals stattfand, wie Abteilungsleiter Felix Kromer zum Schluss seinen teilnehmenden 35 Basketballern mitteilte. Allen formalen rechtlichen Vorgaben ist damit entsprochen worden – protokollierte Teilnehmerzahl, geprüfte Abstimmungsverhalten und jederzeit mögliche Wortmeldungen. Die Basketballer wollen sich neu aufstellen.

Mitgliederentwicklung rückläufig

Seit sechs Jahren ist die Mitgliederentwicklung rückläufig. Nur noch 159 Basketballer zählt die Traditionsabteilung im TV Bad Säckingen aktuell. Ein Phänomen in nahezu allen Vereinen, die in der Landesliga spielen. Kromer kündigte daher eine „aggressivere Werbekampagne für neue Spieler“ in diesem Jahr an. Die Slogans stehen dafür bereits fest: Im Team mit Spaß und Leistung und für den Nachwuchsbereich „Komm ins Team“. Mit den Schlagworten und der zielgruppenspezifischen Werbung wollen die Basketballer eine Wende herbeiführen.

Von den teilnehmenden Mitgliedern ist eine breite Zustimmung signalisiert worden. Insbesondere die sportliche Heranführung im Grundschulbereich ist ein Anliegen der Basketballer; „jetzt direkt in die Grundschulen gehen und gleich mit einem Probetraining werben“, so Benjamin Henkes. Oder Andreas Vogt, „das ist jetzt der richtige Zeitpunkt dafür“. Mittelfristig könnte ganz den Empfehlungen des Basketball-Landesverbands gefolgt werden und eine Grundschulliga sich am Hochrhein etablieren. Da schauen die Verantwortlichen auch über die Stadtgrenze hinaus. „Werbung nicht nur in Bad Säckingen“, betonte Efrem Tereschenko richtungsweisend. Die nächsten ambitionierten Basketballvereine sind weit entfernt und der TV Bad Säckingen hat ein relativ großes Einzugsgebiet, mit dementsprechendem Potential. Bei 19 aktiven Trainern und zwei Hallen stimmen die sportlichen Möglichkeiten für Basketball in der Stadt.

Weg vom Abteilungsbeitrag

Etwas hakelig stupfte Kromer eine neue Diskussion über eine Abteilungsordnung an. Nicht gegen den Hauptverein gerichtet, „sich an den Gepflogenheiten der Basketballer orientierend und einige interne Punkte regelnd, die zwar praktiziert werden, aber nirgends offiziell festgehalten sind“, führte der Abteilungsleiter aus. Die Basketballer wollen weg vom Abteilungsbeitrag, der zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag entrichtet wird. Ein Leistungszuschlag soll die tatsächlichen Kosten für die Trainingsgruppen oder Mannschaften decken. Und dies ohnehin unterschiedlich, je nach dem in welcher Liga gespielt wird und dem daraus entstehenden Mehraufwand für das Training und Fahrtkosten. Über eine jährliche Regelung soll weiterhin die Abteilungsversammlung befinden können.

Hartmut Krisch oblag die Wahlleitung für die Entlastungen und Neuwahlen. Formal ist bei der diesjährigen Hauptversammlung auch über das vorangegangene Jahr entschieden worden. Der Abteilungsvorstand um Kromer, mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Micky Mau-Albiez, Kassenwartin Elena Munoz-Ruf und den beiden Beisitzern Angelika Eschbach und Mathias Waßmer, ist einstimmig gewählt worden. Den Corona-Vorgaben entsprechend, gestaltet sich derzeit der Trainings- und Spielbetrieb. Für alle Teams gilt die Regel, dass es keine Auf- und Absteiger gibt und der Neustart eigentlich recht rosig für die Bad Säckinger Basketballer ist.