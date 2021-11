von sk

Sameday nennt sich das Laufenburg-Wehrer Accoustic-Pop-Trio nun seit geraumer Zeit schon. Auf die Bühne traten Daniele Cuviello, Severin Ebner und Patrick Huber vor zehn Jahren noch als Sameday Records. Nicht gewandelt hat sich ihre Musik, die die Drei als schnörkellos, handgemacht, ehrlich und authentisch bezeichnen. Auch bei seiner puristischen Bühnenshow ist sich das Trio über die Jahre treu geblieben. In den Mittelpunkt der Konzerte stellt Sameday die Musik: „Aus dem Bauch, aus dem Herzen, fur Jung und Alt.“

Vor zehn Jahren begann die musikalische Reise der jungen Musiker. Nationale sowie internationale Konzerte, Auftritte mit namhaften Künstlern sowie im Fernsehen und im Radio und die Veröffentlichung des von der Presse und von den Fans gefeierten Debutalbums „Never Ending“ folgten und markierten wichtige Meilensteine fur das Trio. Die Single „Young Devotion“ gab bereits einen Vorgeschmack auf das neue Album der Band, das 2022 erscheinen soll.

Sameday ist live zu sehen und zu hören am Dienstag, 28. Dezember, um 20 Uhr im Kursaal Bad Säckingen. Karten für 20 Euro gibt es ab 26. November im Vorverkauf bei Modehaus Bär in Wehr, Ulli S. Mode in Bad Säckingen, Getränke Strasser in Niederhof, allen Vorverkaufsstellen von Reservix (www.reservix.de) sowie für 25 Euro an der Abendkasse.