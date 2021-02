von sk

An der Musikschule Bad Säckingen läuft einiges trotz der Corona-Einschränkungen. Die Einrichtung, die ihren Namen von Jugendmusikschule in Musikschule geändert hat, ist auch während des zweiten Lockdowns mit musikalischen Angeboten vertreten und versucht den Kindern Spaß und Abwechslung zum zur Zeit oft eintönigen Alltag zu bieten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Wie bei der ersten Schließungsphase ab März 2020 stellt die Musikschule in erster Linie den Einzel- und Gruppeninstrumentalunterricht sicher. Weit über 90 Prozent der Schüler nehmen dieses Angebot an und unterstützen auf diese Weise den Erhalt der Einrichtung. Das Kollegium hat sich technisch im vergangenen Jahr in vielerlei Hinsicht weiterentwickeln müssen, um einen guten Online-Unterricht abhalten zu können und ist froh um die wichtigen Erkenntnisse und Erfahrungen, die für die weitere digitalen Entwicklung der Gesellschaft von großem Nutzen sein wird.

Denn am Ende gehe es darum, mit digitaler Unterstützung das instrumentale Musizieren zu unterrichten. Aber das hoffentlich im persönlichen Miteinander. Nachdem sich der zweite Lockdown angekündigt hat, wurde die Musikschule sofort wieder aktiv und hat das Angebot weiter ausgebaut. Inzwischen hat sich der kleine Konzertraum in der Musikschule in ein semiprofessionelles Filmstudio gewandelt, in dem Musikvideos, Insrumentenvorstellungen, Theoriekurse, Früherziehungsstunden aufgezeichnet oder gestreamt werden können – wie bei der Fasnachtsparty am Schmutzigen Donnerstag mit fast 50 verkleideten Kindern aus den teilnehmenden Kindergärten. Die Musikschule will präsent bleiben, wenn auch vorerst nur online.

Beitrag zur Fasnacht

Nachdem nun die Fasnacht ausfällt, wurden die Schüler der Musikschule dazu aufgerufen, den Narrenmarsch zu spielen und aufzunehmen. Dabei ist ein Video entstanden mit mehr als 100 Schülern, Lehrern, Eltern und Freunde der Musikschule. Dies zeigt die Liebe der Region zur Fasnacht, auf die viele Schüler aus den befreundeten Musikvereinen wegen der Pandemie verzichten müssen. Geschnitten und zusammengestellt wurde das Video von Jakob Stolze, der ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert. Zu sehen ist es in einer Premiere auf Youtube, am heutigen Samstag um 11.15 Uhr. Eigentlich sollte der Auftakt narrengerecht um 11.11 Uhr erfolgen, doch die Macher von Youtube hatten keinen Sinn für die närrische Zeit, teilt die Musikschule mit.

Hoffen auf viele Video-Zuschauer

Für alle, die sich darauf freuen, hier der Link zum Narrenmarsch (https://youtu.be/sJEURBUA5o8). Die Musikschule hofft auf viele Zuschauer, die das Video anschauen und sich etwas in Fasnachtsstimmung versetzen lassen und darauf, die Schüler nach den Ferien wieder zu sehen, entweder online oder am liebsten live.