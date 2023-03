Bad Säckingen vor 56 Minuten

Die Angebote verändern sich, aber Stammkunden bleiben das Wichtigste auf dem Fridolinsmarkt

Ein Rundgang über den Fridolinsmarkt in Bad Säckingen: Was früher angesagte Ware war, will heute niemand mehr. Bestes Beispiel: Die CD. So stellen sich Händler auf den Wandel ein.