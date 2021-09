von sk

Nach zweijähriger coronabedingter Pause hat nun wieder ein gemeinsamer Wettkampf für die Spitzenteams im Drachenbootsport aus ganz Deutschland stattgefunden. Auf der Regattastrecke in Brandenburg hat die Verbandsvorsitzende Ute Becker die deutschen Drachenbootmeisterschaften feierlich eröffnet. Mit entsprechenden strengen Sicherheitsvorkehrungen sind die Wettkämpfe unter Ausschluss der Öffentlichkeit gestartet. 76 Teams und mehr als 1500 Sportlern aus verschiedenen Kategorien lieferten sich, von Freitag bis Sonntag in Brandenburg auf der Regattastrecke spannende Rennen. Dies schreiben die Hochrhein Paddler Bad Säckingen in einer Pressemitteilung.

Das Drachenboot Drachenboote stammen ursprünglich aus China und sind seit den 90er Jahren auch in Europa als Sportgerät verbreitet. Das 14 Meter lange offene Paddelboot stellt durch Bemalung und Schnitzarbeiten einen stilisierten Drachen dar. Es wird von 20 Paddlern in zehn Zweierreihen angetrieben, ein Trommler im Bug gibt den Takt vor, ein Steuermann im Heck hält den Kurs. In Bad Säckingen betreibt der Verein Hochrhein Paddler Drachenbootsport. Weitere Informationen: www.hochrhein-paddler.de

Da im vergangenen Jahr sowohl die Weltmeisterschaft in Frankreich wie auch die Deutschen Meisterschaften nicht stattfinden konnten, war die Vorfreude auf diesen Wettkampf für die Thunder Dragons aus Bad Säckingen und die weiteren teilnehmende Teams groß. Dennoch wusste man nach der zweijährigen Unterbrechung ohne jegliche Teamwettkämpfe nicht, wo man gegenüber der Konkurrenz steht, was für deutlich mehr Spannung innerhalb der Mannschaft sorgte.

Die Thunder Dragons vom Verein Hochrhein Paddler aus Bad Säckingen freuen sich, wieder an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Über 200 und 2000 Meter haben sie in Brandenburg den ersten Platz erreicht. | Bild: Matthias Eschbach

Dabei erreichten die Thunder Dragons aus Bad Säckingen wieder eine erfolgreiche Bilanz. Am ersten Renntag gewann das Team, bestehend aus 20 Paddlern, einem Steuermann und einer Trommlerin, die Goldmedaille über die 2000 Meter Distanz. Auf dieser Strecke hat die Mannschaft von Teamchef Robin Eschbach somit bereits das zehnte Mal in Folge das Rennen für sich entschieden. Über diese Strecke, die immer als Verfolgungsrennen im Abstand von zehn Sekunden gestartet wird, ist der Rennverlauf oft schwierig, da auf der Strecke auch andere Teams überholt werden müssen. Umso mehr ist die Mannschaft stolz darauf, dass sie in den vergangenen zehn Jahren dieses Rennen gewonnen hat.

Sprint

Am Samstag wurde die Sprintdistanz von 200 Metern ausgetragen. Die Mannschaft hat sich im Vorlauf mit einem guten Start an die Spitze gesetzt. Im abschließenden Finale wurde der erste Platz in einer Zeit von 47,124 Sekunden, mit einem denkbar knappen Vorsprung von 0,16 Sekunden vor dem Zweitplatzierten erkämpft, dem Team Wann Sea Dragons aus Berlin. Da dies nicht die Spezialdisziplin des Teams ist, waren die Mitglieder überglücklich, dass sie den Titel über die Sprintstrecke vor den geschätzten Rivalen aus Berlin erkämpft hat.

Pech

Am letzten Renntag stand die Strecke von 500 Metern auf dem Programm, im ersten Vorlauf siegten die Thunder Dragons mit mehr als einer Bootslänge vor dem Feld . Mit der Zeit von knapp zwei Minuten war man sich sicher, auch im Finale die 500-Meter-Distanz für sich entscheiden zu können. Doch die Vorfreude hielt nicht lange an, denn bei der Teamkontrolle nach dem Rennen wurde festgestellt, dass die Trommlerin, die eine Krankheitsvertretung war, nicht auf der Teamliste stand. Obwohl der Tausch einer Trommlerin zu keinem sportlichen Vorteil für das Team führt, wurde die Mannschaft auf der Distanz von 500 Metern disqualifiziert. Da dies das Reglement vorsieht, hat das Team die Entscheidung akzeptiert. Dieser Formfehler wird dem Teamleiter vermutlich so schnell nicht noch einmal passieren. Als amtierender Weltmeister auf dieser Strecke hat man sich einiges erhofft, dennoch weiß man nun auf jeden Fall, wo man sportlich gegenüber der Konkurrenz innerhalb Deutschlands steht.

WM

Mit diesen Ergebnissen hat sich die Mannschaft nun für die Drachenboot-WM im kommenden Jahr qualifiziert. In diesem Jahr wird es keine weiteren Teamwettkämpfe mehr geben. Dennoch wird man mit den Vorbereitungen für die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Sarasota (Florida) in Kürze beginnen, teilt der Teamleiter Robin Eschbach mit. Inwieweit etwaige Corona-Verordnungen und Reiseeinschränkungen die sportlichen Pläne der Thunder Dragons aus Bad Säckingen durchkreuzen, bleibt abzuwarten. Auf jeden Fall möchte das Team seinen WM-Titel über die 500-Meter-Distanz aus dem Jahr 2018 erfolgreich verteidigen.

Training

Um sich sportlich fit zu halten, werden die Sportler aus Bad Säckingen an verschiedenen Rennserien in Outrigger -Kanus an den Start gehen. Ziele und Motivation sind somit genügend vorhanden, um sich in langen Paddel- und Krafteinheiten durch den Winter gezielt auf die neue Rennsaison vorzubereiten.