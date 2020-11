von Helmut Kohler

Der „Martinisommer“ ist vor allem im Süden Deutschlands und in der Schweiz ein Begriff, mit der eine Wettersingularität bezeichnet wird, die um den 11. November auftritt. So wird eine Wetterlage bezeichnet, die gehäuft in einer bestimmten Zeit im Jahr auftritt. Stabile Hochdruckgebiete führen mit einer südlichen Strömung warme Luft nach Deutschland. Oft ist es nach dem Altweibersommer und dem Goldenen Oktober der letzte markante Warmluftvorstoß vor der kalten Jahreszeit. Der Legende nach geht der Martinssommer auf den Tod des heiligen Bischofs Martin von Tours zurück, an dessen Todestag das Phänomen erstmalig aufgetreten sein soll.

Der Autor Helmut Kohler, Hobbymeteorologe aus Schwörstadt, zeichnet seit 1997 die Wetterdaten am Hochrhein auf. Dazu hat er zwei eigene Wetterstationen. Zusätzlich betreut er auch die Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Für den SÜDKURIER gibt Kohler in regelmäßigen Abständen einen Einblick in seine Wetterstatistik und wagt ab und zu auch eine Vorhersage.

Der Begriff Martinisommer ist im klimatologischen Sinne Bluff, spricht man doch erst bei Tageshöchsttemperaturen ab 25 Grad von einem Sommertag. Da aber Ende Oktober die Tage oft massiv kälter sind, fühlen sich die warmen Novembertage schon fast wie Sommer an. Ein Paradebeispiel für diese Wetterlage war der 3,4 Grad Celsius (°C) zu warme November 2015 mit einem Sonnenscheinüberschuss von 100 Prozent.

Auch dieses Jahr kommen wir in den Genuss des Martinisommers. Die erste Novemberdekade war in Bad Säckingen 4,8 °C zu warm und wir verzeichneten schon die Hälfte des langjährigen Novembersonnenscheins. Nach der Mittelfristprognose bleibt es die nächsten Tage bei der hochdruckbestimmten Wetterlage. Nach der Auflösung des nächtlichen Nebel- und Hochnebels sollte sich erneut die Sonne bis zu fünf Stunden zeigen und die Tagestemperaturen sollten auf 13 bis 15°C steigen.

„Wie‘s Wetter an Leonhardi (6. November) ist, bleibt‘s bis Weihnachten gewiss“. Würde die Bauernregel für den diesjährigen 6. November zutreffen, würden wir in Bad Säckingen ohne Niederschlag die Sonne täglich zu Gesicht bekommen. Was den fehlenden Niederschlag betrifft, können wir jedoch nur hoffen, dass diese Bauernregel nicht zutrifft. Dass aber auch der Dezember sehr sonnescheinreich und trocken ausfallen kann, zeigte sich im Jahr 2016, als wir mit nur 2,4 Litern pro Quadratmeter Niederschlag das doppelte der normalen Dezember-Sonnenscheindauer bekamen. Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen 1997 fiel der „Martinisommer“ in unserer Region nur 2019, 2017, 2013, 2012, 2007, 2005, 2003 aus.