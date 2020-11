von Susanne Eschbach

Der Syrer Ehab El Sweidani ist das Beispiel einer gelungenen Flüchtlingsgeschichte. „Er wollte etwas erreichen und hat sich durchgebissen“, zollte Bürgermeister Alexander Guhl dem heute 29-Jährigen seinen Respekt. 2014 kam er als Flüchtling nach Deutschland und nach Rickenbach. Schon bald nach seiner Ankunft arbeitete der junge Mann als ehrenamtlicher Helfer im Kinder- und Jugendhaus „Altes Gefängnis“ in Bad Säckingen mit, wo er später dann auch sein Freiwilliges Soziales Jahr absolvierte. Nun hat Ehab Al Sweidani seine Ausbildung als Jugend- und Heilerzieher beim Caritasverband Hochrhein abgeschlossen und einen Arbeitsvertrag in der Tasche.

Den Bad Säckingern ist der Ehrgeiz des jungen Mannes nicht verborgen geblieben. Sie haben ihm im vergangenen Jahr den ersten Ehrenamtspreis der Stadt zugesprochen, der ihm im Rahmen des Neujahrsballs in Wallbach offiziell verliehen worden ist. Die Krönung seines Fleißes wird am 1. Dezember sein: Denn dann erhält der Syrer die deutsche Staatsbürgerschaft. „Ich bin dann kein Flüchtling mehr“, freut er sich und: „Ich habe mein Ziel erreicht.“

Zur Person 2014 machte sich Ehab Al Sweidani auf einen langen Weg, um ein neues Leben in Deutschland zu beginnen. Damals war er 24 Jahre alt. Jetzt hat der heute 29-Jährige seine Ausbildung als Jugend- und Heimerzieher beendet und ist beim Caritasverband Hochrhein beschäftigt.

Was auf den ersten Blick wie eine Erfolgsgeschichte von Beginn an klingt, war geprägt von zahlreichen Stolpersteinen. Doch hatte er das Glück, Menschen kennen zu lernen, die ihn auf seinem ehrgeizigen Weg weitergebracht haben. Weil Ehab Al Sweidani nicht zum Militär wollte, ist der studierte Sportlehrer 2014 alleine aus seiner Heimat geflüchtet. Zurückgelassen hat er als ältester Sohn drei jüngere Geschwister und seine Eltern. Bis nach Serbien war er zu Fuß unterwegs. Dann kam er über Italien und Frankreich nach Deutschland. Neben seiner Muttersprache konnte sich der damals 22-Jährige auf Englisch und Französisch verständigen. Die deutsche Sprache beherrschte er damals nicht.

Trotzdem begann er schnell nach seiner Ankunft in Rickenbach seine ehrenamtliche Arbeit im Bad Säckinger Kinder- und Jugendhaus. „Als ich gehört habe, dass er Sportlehrer ist, habe ich ihn mir gleich ‚gekrallt‘“, erinnert sich Kinder- und Jugendreferent Peter Knorre. So war er Schiedsrichter beim Streetsoccer Turnier, absolvierte den Kletterschein und engagierte sich beim Nachtsport. „Unterhalten haben wir uns nur mit Händen und Füßen“, erinnert sich Knorre. Doch schnell lernte Ehab Al Sweidani neben der deutschen Sprache auch den Unterschied der beiden Kulturen.

Als 2015 die große Flüchtlingswelle nach Deutschland schwappte, erwies sich Ehab Al Sweidani für die Stadt Bad Säckingen auch als wichtige Brücke zwischen den Kulturen, obwohl er bei seinen eigenen Landsleuten oft auf Ablehnung stieß. „Ich wurde als Verräter gegen mein eigenes Volk bezeichnet“, erzählt Ehab. „Sie haben mich überheblich genannt und ich hätte vergessen, wer ich sei“. Doch Ehab Al Sweidani ließ sich nicht einschüchtern und ist weiter seinen Weg gegangen. Als Bufdi kehrte er in das Kinder- und Jugendhaus zurück und absolvierte sein Freiwilliges Soziales Jahr. In dieser Zeit kristallisierte sich auch der Berufswunsch des jungen Syrers heraus. Sein Studium zum Sportlehrer in seiner Heimat wurde in Deutschland nicht anerkannt. Für die Ausbildung als Physiotherapeut fehlte ihm damals das Geld. Erzieher war eine weitere Option, allerdings nicht im Kleinkinderbereich. Mit älteren Kindern und Jugendlichen wollte er arbeiten und Peter Knorre hätte Ehab Al Sweidani am liebsten selbst ausgebildet. Doch war das nicht in allen für die Ausbildung nötigen Bereichen möglich. Darum ging Al Sweidani zum Caritasverband, wo er seine Ausbildung jetzt erfolgreich abgeschlossen hat.

„Ein wesentlicher Grund für den bisherigen Integrationserfolg von Ehab ist die Tatsache, dass er von Beginn an nicht mehr nach Syrien zurückgeblickt hat, sondern voll und ganz nach vorne auf seine Perspektive hier bei uns“, erklärt Peter Knorre. Denn während Ehabs Landsleute nach Meinung des Kinder- und Jugendreferenten vielleicht wieder in ihre Heimat nach Syrien zurückkehren, sei dies für Ehab bereits kurz nach seiner Ankunft in Deutschland keine Alternative mehr gewesen. „Er wollte und will sich hier ein neues Leben aufbauen“, sagt Knorre. Und der heute 29-Jährige ist weiter auf dem besten Weg dazu: Sieben Jahre Ehrenamt, ein Ehrenamtspreis und eine erfolgreiche Ausbildung haben dem jungen Syrer jetzt den Weg zur deutschen Staatsbürgerschaft geebnet.