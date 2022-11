von Michael Gottstein

Der Verein „Miteinander für Kasese/Uganda“ wurde erst im September 2021 gegründet, aber weil er die langjährige Arbeit der Znüni-Frauen fortsetzt, unterhält er bereits viele Projekte in Uganda. Sie werden durch den großen Einsatz der Mitglieder und Freunde finanziert, aber der Verein ist auch in hohem Maße auf Spenden angewiesen, wie in der Hauptversammlung am Freitagabend deutlich wurde.

Bad Säckingen Uganda-Hilfe steht nun auf soliden Beinen Das könnte Sie auch interessieren

Die drei Säulen der Vereinsarbeit sind die Ausbildung junger Menschen, Not- und Hungerhilfe für die Ärmsten und der Aufbau und Unterhalt der Krankenstation St. Joseph Moscati in Bukangara im Distrikt Kasese. Zu deren Versorgung wurden Plantagen angelegt und jüngst eine Ziegenzucht eröffnet. Der ständige Kontakt mit Pfarrer Peter Basaliza Mubunga garantiert, dass die Spendengelder in die richtigen Kanäle fließen. Die Vorsitzende Claudia Jacobasch reiste kürzlich nach Uganda und konnte sich vom Zustand der Projekte überzeugen.

Flutwelle riss viele Häuser weg

In Bad Säckingen haben die Mitglieder und Helfer im vergangenen November einen Stand vor dem Kaufhaus May aufgebaut. Dabei verkauften sie Kuchen, Selbstgemachtes und 35 Liter der in Glasflaschen abgefüllten und sterilisierten „Kürbissuppe to go“. Nachdem Ende 2021 eine Flutwelle die Häuser von 150 Familien überschwemmt und einen großen Teil der Ernte zerstört hatte, wandte sich der Verein an alle Freunde, Mitglieder und die Presse, so dass er eine größere Summe nach Uganda zur überweisen konnte.

Bad Säckingen Auch in Uganda sind 150 Familien von einer Flutkatastrophe betroffen Das könnte Sie auch interessieren

56 Ziegen wurden gekauft und an die Familien übergeben, außerdem Wellbleche für die Dächer, Nahrung und Saatgut angeschafft. In diesem Jahr haben die Mitglieder bereits vier Mal einen Verkaufsstand aufgebaut, außerdem veräußert der Verein Karten, Marmelade, Kekse und Rapskissen im Tiengener Weltladen, auch auf Bestellung sowie in Claudia Jacobaschs Praxis für Ergotherapie. Mit der Aktion „Osternester to go“ wurde die junge Sofia unterstützt, die sich einem Notkaiserschnitt unterziehen musste, aber zu viel Narkosemittel erhielt und ins Koma fiel. Mittlerweile haben sich der Zustand der jungen Frau und die Gesundheit der Zwillinge so weit stabilisiert, dass sich Sofia um ihre Kinder kümmern kann.

Krankenstation wird renoviert

Die mit Hilfe der Znüni-Frauen und zahlreicher Spender erbaute Krankenstation wird regelmäßig durch den Kauf von Medikamenten unterstützt, außerdem fördert der Verein Benzin für den Krankenwagen, die Löhne der Krankenschwestern und den Unterhalt des Wasserfilters. Für die rund 5000 Euro teure Renovierung der Station steht das Geld zur Verfügung, und die Arbeiten sind im Gange. Der Verein und seine Helfer übernehmen Bildungspatenschaften für rund ein Dutzend junger Menschen, deren Familien die Gebühren nicht aufbringen könnten.

Bad Säckingen Trotz Hungersnot, Corona und Überschwemmungen: Gute Nachrichten aus Uganda Das könnte Sie auch interessieren

Dank einer Großspende konnte Pfarrer Peter jüngst ein Stück Land und 42 Ziegen sowie zwei Böcke kaufen. Ein Unterstand für die Ziegen, in dem auch die beiden Farmer leben, ist schon errichtet, nun finanziert der Verein den Bau eines von den Behörden vorgeschriebenen Toilettenhäuschens. Zwei große Anliegen wurden im Vorstand besprochen, aber eine Entscheidung ist noch nicht gefallen: „In ferner Zukunft“, so Claudia Jacobasch, würde man gerne ein kleines Häuschen für die Farmer bauen, die unter primitiven Verhältnissen im Unterstand der Ziegen leben. Auch ein Anbau an die Krankenstation zur Unterbringung des Wasserfilters wäre wünschenswert.

Verkaufsstand für Uganda am Samstag, 19. November

Die Mitglieder und Helfer des Vereins werden Samstag, 19. November, ab 8.30 Uhr vor dem Kaufhaus May Selbstgemachtes, Kuchen, Gebäck und die in Glasflaschen abgefüllte, sterilisierte Kürbissuppe „to go“ verkaufen. Der Erlös ist für die Hilfsprojekte des Vereins bestimmt: Die Ausbildung junger Menschen in Uganda, den Unterhalt der Krankenstation und die Hungerhilfe. Die Suppe sollte bis zum 15. November bei Claudia Jacobasch (07761/59175) vorbestellt werden.