von Harald Schwarz

Um die Vereinsjahre 2019/2020 nochmals Revue passieren zu lassen und die Zukunftsperspektiven des Vereins zu betrachten, trafen sich Mitglieder des SV Obersäckingen am Freitag im Medienraum der Golfwelt zur Hauptversammlung. Dabei wurden die vergangenen zwei Jahre des Vereinslebens zusammengefasst. Die ganze Bandbreite mit Höhen und Tiefen eines Vereinslebens galt es aufzuarbeiten.

Zufrieden mit Vereinsentwicklung

Um es vorweg zu sagen: Der frischgewählte Vorsitzende Thomas Fischer ist mit der Entwicklung des Vereins zufrieden. „Zum Einen zeigen wir im Vorstand Kontinuität, zum Anderen haben wir uns im Vorstand verjüngt. Es ist wichtig, dass wir auch einen Generationswechsel herbeiführen“, so Thomas Fischer. Über die sportliche Situation sei man nicht so glücklich, habe man doch in der Kreisklasse A die rote Laterne, also den letzten Tabellenplatz. „Ohne jetzt Ausreden erfinden zu wollen: Es gibt dafür Erklärungen“ meint er und ergänzt: Man habe sich nach dem dritten Spieltag für einen Trainerwechsel entschieden. Es gab viele Verletzte, was untypisch war. „Da stehen wir machtlos gegenüber.“ Die Corona bedingten Vorbereitungen taten ein Übriges. So seine Einschätzung.

Kreis Lörrach Kreisklinikum Lörrach schlägt Alarm: Situation in der Gesundheitsversorgung spitzt sich zu Das könnte Sie auch interessieren

Man ist nun dem neuen Trainer Carlo Ciarmiello sehr dankbar, dass er sich spontan als Trainer zur Verfügung stellt, der Mannschaft und dem Verein zu helfen. Thomas Fischer ist überzeugt, dass es eine Wende hin zum Positiven geben wird, sobald alle Verletzten und Erkrankten wieder einsatzfähig sind. „Jungs, glaubt dran und hängt euch rein, dann bin ich mir sicher, dass das auch die Ergebnisse zeigen werden, die wir alle so sehr herbeisehnen“, motiviert Thomas Fischer die Mannschaft.

Die Zweite Mannschaft steht zur Zeit solide in der Tabelle. Die Mannschaft sammelt aktuell Punkt um Punkt und wird in der Kreisliga C wieder als ernstzunehmender Gegner angesehen.

Erneuerung der Flutlichtanlage

Trotz der Corona-Lage und der vielen abgesagten Spiele ist der Verein finanziell stabil durch die Krise gekommen. Die laufenden Kosten haben sich in den vergangenen Jahren stetig minimiert. Die Einnahmen und Überschüsse werden auch benötigt, Der Vorstand hat die letzten Monate genutzt und kümmerte sich um ein klimafreundliches Flutlicht. Geplant ist die Erneuerung der Flutlichtanlage hin zur LED-Technik. Kostenpunkt: rund 25.000 Euro.

Kreis Waldshut Impf-Offensive im Landkreis Waldshut: Drei weitere Mini-Impfzentren in Lauchringen, Häusern und Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

Neuwahlen standen an. Nach der Entlastungszeremonie sieht das aktuelle Bild des Vorstands verändert aus. Neuer Vorsitzender ist Thomas Fischer. Florian Wetzel bekleidet das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden. Schriftführer ist Christoph Kunzen. Die Kasse hat Marco Ewel unter sich. Administrator ist Roland Fischer, Den Spielausschuss leitet Jonas Schöneich. Michael Habura leitet die Jugend. Neben 30-jähriger Vereinstreue wurden zwei 50-jährige Mitglieder in den illustren Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. Dieter Wolf und Roland Völkle freuten sich darüber. Noch vier Spiele bis zur Winterpause. Da besteht die Motivation, Punkte gut zu machen. Thomas Fischer ist zusammen mit der Mannschaft motiviert. Im Frühjahr wird auf Angriff geblasen.