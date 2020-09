Seit Mitte August ist die Zulassungsstelle in Bad Säckingen geschlossen. Der Grund: Drei der sechs Mitarbeiter sind längerfristig erkrankt, alle haben sie sich Knochenbrüche zugezogen. Noch bis Montag, 21. September, soll die Stelle geschlossen bleiben. Damit ist auch der Weg zur nächsten Zulassungsstelle in Waldshut für viele weit. Und wie schwierig es ist, aktuell einen Termin zu bekommen, berichtete uns ein SÜDKURIER-Leser aus dem westlichen Landkreis.

Mit diesem Zettel an der Eingangstür werden potentielle Kunden um Verständnis gebeten und an die Zulassungsstellen-Niederlassung in Waldshut verwiesen. | Bild: Baier, Markus

Eigentlich wollte er nur sein Moped ummelden. Doch so einfach, wie er dachte, war das nicht. An einem Donnerstag ruf er an der Zulassungsstelle in Waldshut an, doch erst nach neun Versuchen erreichte er jemanden. „Ich wollte dann einen Termin für Dienstag, doch sie sagten mir, sie geben nur Termine für die nächsten zwei Werktage“, wundert sich der SÜDKURIER-Leser. Er ärgerte sich. Die Dame am Telefon meinte, er solle doch froh sein, dass er nicht mit der Zulassungsstelle in Tuttlingen telefoniere, denn dort müsse man besonders lange auf einen Termin warten. Am Nachmittag schrieb er dann eine E-Mail und bekam daraufhin einen Termin für Dienstag.

Doch warum können nur Termine für die nächsten zwei Tage vereinbart werden?

„Die Termine orientieren sich an der zur Verfügung stehenden Anzahl der Schalterplätze“, erklärt Michael Swientek, Pressesprecher des Landratsamts Waldshut. Urlaubsbedingte Abwesenheiten könnten hierbei zwar berücksichtigt werden, kurzfristige Erkrankungen einzelner Mitarbeiter seien jedoch nicht vorhersehbar. „Eine längerfristige Terminvereinbarung ist deshalb nicht verlässlich planbar und würde auch den Weg hin, zu „Schein“-Terminen öffnen, die für die Zukunft gebucht, dann aber nicht wahrgenommen werden und wertvollen Platz belegen, der dann den anderen Kunden nicht zur Verfügung steht“, erklärt Swientek

Warum ist es so schwer, telefonisch zur Zulassungstelle in Waldshut Kontakt aufzunehmen?

Es stehte laut Swientek nur eine begrenzte Anzahl von Telefonleitungen zur Verfügung. „Wenn in Spitzenzeiten über 900 Anrufe an einem Tag getätigt werden, kann naturgemäß nicht jeder Anruf entgegengenommen werden“, sagt der Sprecher des Landratsamts. Die Mitarbeiter am Schalter seien in erster Linie mit den Kunden beschäftigt und könnten nicht noch nebenbei Telefonate entgegennehmen. Die Terminvereinbarung binde eine Mitarbeiterin, die dann im Kundenbereich fehle. Die Bearbeitung von 40 Terminanfragen per E-Mail am Morgen sei ebenfalls personal- und zeitaufwendig, so Swientek.

Wie ist die Zulassungsstelle aktuell am besten zu erreichen?

Bei einer Anfrage am frühen Morgen sind die Chancen laut Michael Swientek für einen Termin am nächsten oder übernächsten Tag höher, als bei einem Anruf um die Mittagszeit.

Terminvereinbarung Die Zulassungsstelle in Bad Säckingen bleibt voraussichtlich noch bis zum Montag, 21. September geschlossen. Für die Terminvereinbarung bei der Zulassungsstelle in Waldshut gilt die Rufnummer 07751/86-2326. Terminanfragen können auch per Mail (Zulassung-WT@Landkreis-Waldshut.de) verschickt werden. Hierbei sollte dann allerdings eine Telefonnummer angegeben werden, unter der ein Rückruf erfolgen und die Terminvereinbarung vorgenommen werden kann.

Warum können einige Mitarbeiter aus Waldshut nicht in Bad Säckingen den Service anbieten?

In Waldshut-Tiengen arbeiten wesentlich mehr Mitarbeiter als in Bad Säckingen. Warum nicht Mitarbeiter von dort nach Bad Säckingen geschickt wurden, um dort den Service anzubieten, wunderte unseren Leser. „Dies wurde gemacht, so lange hierfür auch Personal aus Waldshut zur Verfügung stand“, sagt Michael Swientek. Die drei Mitarbeiter in Bad Säckingen seien bereits seit dem 3. August ausgefallen, wonach Mitarbeiter aus Waldshut-Tiengen in Bad Säckingen arbeiteten. Doch das Personal konnte laut Swientek eben nur solange zur Verfügung gestellt werden, wie beide Zulassungsstellen noch eine zufriedenstellende Auftragsbearbeitung leisten konnten. „Dies war ab dem 17. August nicht mehr möglich.“

Wie geht es weiter mit der Zulassungsstelle in Bad Säckingen?

Nach derzeitigem Stand soll die Zulassungsstelle in Bad Säckingen ab Montag, den 21. September 2020 wieder für die Kundschaft zur Verfügung stehen. Es werde hierbei aber weiterhin zu Einschränkungen sowohl in Bad Säckingen wie auch in Waldshut kommen, da nicht damit gerechnet werden könne, dass die erkrankten Mitarbeiter bis dahin genesen sind und deshalb weiterhin Aushilfen aus Waldshut erforderlich seien, die dann dort fehlen. Und längerfristig? Der SÜDKURIER-Leser stellte sich die Frage, ob dies vielleicht sogar die Vorbereitung für eine komplette Schließung der Zulassungsstelle in Bad Säckingen sei. Swientek beruhigt: „Eine komplette Schließung der Zulassungsstelle in Bad Säckingen steht nicht zur Diskussion.“

Wer aktuell ein Wunschkennzeichen möchte, muss bei der Zulassungsstelle in Waldshut etwas mehr Geduld mitbringen. | Bild: Marcel Jud

Wie geht es Autohäusern, die mehrere Zulassungen benötigen?

Als Normalbürger benötigt man nur selten eine Zulassung, dafür braucht man in dieser Zeit womöglich auch nur einmal einen Termin. Doch Autohäuser im westlichen Landkreis müssen jede Woche nach Waldshut fahren. Reiner Jost vom Autohaus Jost in Bad Säckingen benötigt drei bis fünf Zulassungen pro Woche und fährt jetzt jede Woche einmal nach Waldshut. Auch er hat die Erfahrung gemacht, dass sich die Terminvereinbarung aktuell sehr schwierig gestaltet. Per Telefon hat er keinen Termin bekommen, so versuchte auch er es per E-Mail. Dennoch betont er, dass in Bad Säckingen in der Zulassungsstelle immer alles reibungslos funktioniert habe. „Sie können nichts für die Situation“, so Jost. Einen Vergleich zieht er mit Lörrach: „Dort war es eine Katastrophe.“