von Harald Schwarz

Nanu – wer hat die frevelhafte Tat begangen und hat die Insigne, das Wahrzeichen klerikaler Würde in Schieflage gebracht? Ein Kranausleger mit seiner zentnerschweren Betonlast war die Ursache. An der Kapellenstraße in Rippolingen gelegen, entstehen neue Häuser, nur wenige Schritte von der Kapelle entfernt. Eine Herausforderung für den Kranführer.

Bad Säckingen Das hat es mit den Wolfseichen in Bad Säckingen auf sich Das könnte Sie auch interessieren

Aber das widerfahrene Ungemach lässt sich wieder aufrichten, so dass das Oberhaupt der klerikalen Einrichtung wieder gerade steht. Das Rippolinger kleine Gotteshaus wird auch „Schmerzenskapelle“ genannt. Erbaut wurde die Kapelle 1879, und inzwischen mehrfach renoviert. Eine neue Zwiebelhaube gab dem Turm 1913 ein neues Gesicht. 1988 bekam das Türmchen ein neues Kupferkleid und Malerarbeiten verschönerten das Kleinod.