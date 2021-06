von Susanne Schleinzer-Bilal

Weil er beim Rückwärtsfahren die Außenvitrine eines Juweliergeschäfts in der Altstadt von Bad Säckingen gerammt und beschädigt hat und weiter gefahren ist, musste sich ein 57-jähriger Angeklagter vor dem Amtsgericht Bad Säckingen verantworten. Der Schaden belief sich auf circa 5800 Euro, wovon die Geschädigten 1800 Euro bezahlen mussten. 4000 Euro hat die Versicherung bezahlt. Richter Rupert Stork verurteilte den 57-Jährigen zu einer Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 30 Euro und zum Entzug der Fahrerlaubnis für einen Monat.

Der Rahmen

Der Strafbefehl hatte sich auf mehr als 1000 Euro und den Entzug der Fahrerlaubnis für zwei Monate belaufen. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft, Rato Shima, hatte für eine Geldstrafe von 25 Tagessätzen zu je 30 Euro und den Entzug der Fahrerlaubnis für einen Monat plädiert. Dem angeschlossen hatte sich Verteidiger Michael Vogel.

Der Vorfall

Der 57-Jährige hatte damals im Schlosspark spazieren gehen wollen. Sein Auto habe er in der Nähe geparkt. Er habe dann gemerkt, dass er etwas zu Hause vergessen habe, sei in sein Auto gestiegen und dann rückwärts Richtung Altstadt gegen die Vitrine gefahren. Er habe zwar einen Knall gehört, sei aber nicht ausgestiegen,, um zu sehen was passiert war, weil er in dem Moment zu schockiert gewesen sei. Er wisse, dass das falsch gewesen sei, habe auch die Polizei informieren wollen, aber die sei dann schon vor seiner Tür gestanden. Sein Mandat räume die Sache ein, erklärte Vogel. Allein, ihm komme der bezifferte Schaden sehr hoch vor, für ein „paar Kratzer an der Vitrine und verzogene Türen“.

Der Schaden

Die Vitrine habe komplett ausgetauscht werden müssen, erklärte der erste Zeuge, ein Angestellter des Juweliergeschäfts. Sie sei nicht mehr reparierbar gewesen, da sie nicht mehr dicht gewesen sei, der Schmuck darin aber wasserdicht aufbewahrt werden müsse. Die Vitrine sei sozusagen eine Dauerleihgabe des Herstellers. Er bestelle den Schmuck und bekomme die Dekorationsartikel und die Vitrine dazu. Wenn diese kaputt sei, müsse er für den Schaden aufkommen. Das seien in diesem Fall 1800 Euro Nutzungsrecht, da sie die Vitrine schon einige Jahre in Gebrauch gehabt hätten. Die restlichen 4000 Euro bezahle die Versicherung.

Das Fazit

Das Kennzeichen des Angeklagten sei durch die Aufnahme der Videokamera bekannt gewesen, erklärte der zweite Zeuge, ein Polizeibeamter. Der 57-Jährige habe die Tat eingeräumt, erklärte der Beamte. Der Schaden, der auf das Geschäft zukomme, betrage 1800 Euro, der Angeklagte habe sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, so begründete der Staatsanwalt sein Strafmaß. Dem schließe er sich an, erklärte Vogel. „Es wäre notwendig gewesen, dass Sie dageblieben wären“; wies der Richter den Angeklagten hin. Der Schaden sei sehr hoch. „Das war nicht irgendeine Vitrine, das ist nachvollziehbar, dass hier besondere Kosten entstanden sind“, erklärte Stork abschließend.