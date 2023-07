Im Terminkalender des Orchestervereins Bad Säckingen spielt der Herbst eine große Rolle. Zu dieser Jahreszeit sind die nächsten Konzerte zusammen mit dem Männergesangverein Liederkranz Rippolingen mit Werken von Mozart und Bach geplant. Die Konzerte finden am Sonntag, 8. Oktober, in der Heilig Kreuz Kirche in Bad Säckingen und am Samstag, 14. Oktober, in der Kirche Mariä Himmelfahrt in Tiengen statt, teilt der Verein aus seiner jüngsten Hauptversammlung mit.

Der Verein würde sich über weitere Streicher freuen

Die Probenarbeit für diese Projekte läuft bereits, jedoch sind neue Streicherinnen und Streicher beim Orchesterverein Bad Säckingen jederzeit herzlich willkommen. Die Proben des Orchestervereins finden immer montags von 18.30 bis 20.30 Uhr im Musiksaal der Werner-Kirchhofer-Realschule in Bad Säckingen statt. Interessierte können sich per E-Mail an c.friedlmeier@online.de wenden.

Den Bericht über die während des letzten Jahres trug Vorsitzende Christine Friedlmeier in der Mitgliederversammlung vor. Ein Höhepunkt im Vereinsjahr des 1904 gegründeten Orchestervereins war das große Finale der 14. Reihe „Kultur im Kursaal“ im Mai, bei der das Orchester einmal abseits des klassischen Mainstream im Popgefilde erfolgreich unterwegs war, schreibt der Verein in seiner Pressemitteilung. Der Orchesterverein ist bekannt für außergewöhnlichen Projekte und gab mit diesem Event sein Jahreskonzert.

Der Vorstand des Orchestervereins (von links): stellvertretender Vorsitzender Matthias Demmig, Vorsitzende Christine Friedlmeier, Notenwartin Meike Esch, Kassenführerin Maria Wasmer, Dirigent Klaus Kunzmann und Schriftführer Gunter Keltsch. | Bild: Orchesterverein

Im Anschluss wurden gemäß Tagesordnung die Wahlen abgehalten, nachdem die Kassiererin sowie der gesamte Vorstand einstimmig entlastet worden waren. An der Spitze des Vereins steht als Vorsitzende weiter Christine Friedlmeier. Ihr Stellvertreter als zweiter Vorsitzender ist Matthias Demmig. Die Vereinskasse wird von Maria Wasmer verwaltet und für Ordnung im Notenschrank sorgt Meike Esch als Notenwartin. Gunter Keltsch hält als Schriftführer die Aktivitäten fest und Klaus Kunzmann gibt als Dirigent den richtigen Ton vor.