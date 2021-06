von Susanne Eschbach

Mit Dr. Olaf Windmüller kommt ein weiterer Facharzt nach Bad Säckingen. Voraussichtlich zum 1. August wird er eine Praxis für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie im Ärztehaus Seconia eröffnen. Seit knapp fünf Jahren ist Windmüller Leitender Oberarzt in der stationären Abteilung und Chefarzt der Ambulanz des Sigma-Zentrums Bad Säckingen und Freiburg. Jetzt möchte der Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie für Neurologie seine eigene Praxis eröffnen.

„Dies ist eindeutig eine weitere Stärkung des Seconia-Ärztehauses und der Attraktivität des Gesundheitsstandorts Bad Säckingen in der Region“, freut sich Michael Wagner, Geschäftsführer der WeWa GbR Ärztehaus Bad Säckingen. „Insbesondere Neurologen sind Mangelware und werden von jeder Stadt dringlich gesucht.“ Aktuell gibt es im Kreis Waldshut vier neurologische Fachärzte, wovon drei im östlichen Landkreis praktizieren. Die einzige Neurologin im westlichen Landkreis ist Ioana Feltgen, die ihre Praxis im Ärztehaus Seconia hat. „Sie arbeitet leider nur halbtags“, sagt Wagner. Neben der Neurologie sind eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Hausärzten, eine Gemeinschaftspraxis mit zwei Augenärzten, ein Urologe und ein Zahnarzt im Ärztehaus Seconia vertreten.

Bevor Windmüller nach Bad Säckingen kam, hat er Schadensmechanismen bei Hirnblutungen und Schlaganfällen in der Neurologischen Klinik mit experimenteller Neurologie der Charité Universitätsmedizin in Berlin erforscht. Eine assistenzärztliche Tätigkeit in der Neurologie und Psychiatrie hat ihn nach Nordhausen und Neuruppin geführt. Er erstellte Gutachten im Sozial- Betreuungs- und Unterbringungsrecht. war Prüfarzt bei klinischen Studien und psychatrischer Konsiliarius für die Innere Medizinische Klinik und die Interdisziplinäre Intensivstation. In seiner neuen Praxis möchte er sein Angebot breit fächern und stetig erweitern. „Ich freue mich wenn ich starten kann“, sagt er. Momentan ist er dabei, seine neuen Praxisräume einzurichten.