von Susanne Eschbach

Der Zustellstützpunkt der Deutschen Post in Bad Säckingen hat in Wallbach eine neue Heimat gefunden. „Ich freue mich, dass wir hier einen neuen Standort gefunden haben“, sagte Markus Wenk von der Niederlassung in Freiburg. Bisher war er in den Langfuhren untergebracht. „Doch dort platzten wir aus allen Nähten“, so Wenk weiter. Im Rahmen einer Feier ist der neue Stützpunkt jetzt offiziell in Betrieb gegangen. Der Bad Säckinger Standort ist für die Haushalte entlang des Hochrheins unterwegs und bietet 75 Mitarbeitern einen Arbeitsplatz. Versorgt werden täglich 28.000 Haushalte.

Neuer Zustellstützpunkt

„Insgesamt neun Monate hat die Umsetzung gedauert“, so der Hausherr Werner Beck. Denn bis die Halle sich von einem Möbelhaus in einen Zustellstützpunkt verwandelt hat, waren einige Bauarbeiten notwendig. „Doch ist das Baby einmal da, sind auch alle Schmerzen vergessen“, so Werner Beck. „Ich bin froh und dankbar, wie sich das hier entwickelt hat“, freut sich auch Christopher Beck, Geschäftsführer und Sohn des Firmeninhabers. Er bedankte sich bei den anwesenden Zustellern für die Arbeit, die sie täglich leisten. Und darum gab es für die Frauen der Post außerdem Blumen und Schokolade.

„Jede nicht leerstehende Halle, ist auch eine gute Halle“, zeigte sich auch der Wallbacher Ortsvorsteher Fred Thelen begeistert über den Neuzuwachs in Wallbach. „Gratulation zur Wahl des Standortes.“ Doch da, wo viel Licht sei, sei auch Schatten. „So lange die Industriestraße nicht an der Wallbacher Straße angeschlossen ist, fließt wieder mehr Verkehr durch den Ort“, sagte Thelen. Er bat die Zusteller um Rücksicht und Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit bei der Fahrt durch den Ort.

E-Mobilität wird ausgebaut

Die neue Halle bietet mehr Platz für die Paketsortierung und auch das Be- und Entladen der Fahrzeuge ist durch die jetzt bestehenden Rampen einfacher geworden. Alle Parkplätze für die Fahrzeuge sind mit einer Ladestation versehen, weshalb die Post die E-Mobilität in Bad Säckingen weiter ausbauen wird.