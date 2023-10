Seit 27 Jahren wird immer am dritten Oktober der Tag der offenen Moschee gefeiert. Rund zwei Dutzende Besucher nutzten am Dienstag die Gelegenheit, die Bad Säckinger Moschee und die Gemeinde kennenzulernen. Dabei stellte sich der neue Imam Yahya Orhan vor.

Die Moschee Die Bad Säckinger Moschee ist im umgebauten ehemaligen Güterbahnhof, Güterstraße 8, untergebracht. Sie wird von dem Türkisch-Islamischen Verein Bad Säckingen getragen, der zurzeit 115 zahlende Mitglieder zählt und dem DITIB-Dachverband angehört. Kontakt: 07761/1299.

„Herzlich willkommen“, begrüßte er die Gäste auf Deutsch. Yahya Orhan kommt aus der Millionenstadt Bursa in der Türkei. Im Januar trat er seinen Dienst in Bad Säckingen an, wo er fünf Jahre lang bleiben wird. Er betonte, dass alle Menschen willkommen seien, unabhängig von ihrer Religion und nicht nur am Tag der offenen Moschee, sondern das ganze Jahr über. Gemeinsam mit der Religionsbeauftragten Süreyya Korkmac, die in der Türkei Theologie studiert hat, und dem Gemeindemitglied Oguz Islam erläuterte er die Moschee und wesentliche Elemente des islamischen Gebets.

Die Moschee an der Güterstraße | Bild: Michael Gottstein

Im Obergeschoss befindet sich der Gebetsraum mit einem separaten Abteil für Frauen. Es gibt einen Predigerstuhl, eine Gebetsnische (Mihrab) und eine Kanzel, die bei Freitagsgebeten und besonderen Festen genutzt wird. Gebetsnische und Kanzel sind mit Kacheln geschmückt, die neben Ornamenten arabische Schriftzeichen tragen. Über der Nische stehen die Worte Allah und Mohammed, außerdem der Koranvers „Wenn ihr betet, richtet euch gen Mekka“. Insgesamt fasst der Raum 300 bis 400 Personen.

Der Trägerverein verfügt nur über 115 zahlende Mitglieder, aber die Bad Säckinger Gemeinde betreut zwischen 3000 und 4000 Muslime aus der Hochrheinregion. „Viele der Gläubigen geben Spenden, und wir veranstalten auch Feste“, erklärte Oguz Islam. Der Imam wird vom türkischen Staat bezahlt, und die Gemeinde stellt ihm eine Dienstwohnung.

Imam Yahya Orhan und Oguz Islam bei der Tafel, die die Zeiten für die fünf Tagesgebete anzeigt. | Bild: Michael Gottstein

Punkt 13.26 Uhr begann das knapp halbstündige Mittagsgebet, an dem auch die nicht-muslimischen Gäste teilnehmen durften. Die Gebete werden auf Arabisch, die Predigten in der Landessprache gehalten. Imam Orhan predigt auf Türkisch, eine deutsche Übersetzung wird eingeblendet.

Imam Yahya Orhan beim Freitagsgebet | Bild: Michael Gottstein

Die Führung fand in entspannter, harmonischer Atmosphäre statt: Kritische Fragen wurden nicht gestellt, aber die Besucher waren neugierig und interessierten sich für Details, etwa die Gebetszeiten. Fünf Mal am Tag sollten gläubige Muslime beten, und die Zeiten richten sich nach dem Stand der Sonne. „Theologen und Astronomen legen die Gebetszeiten fest, die sich mit dem Wechsel der Jahreszeiten natürlich ständig ändern“, so Süreyya Korkmac. „Gebete sind eine innere Einkehr, ein Kompass für ein moralisch aufrichtiges Leben und ein spirituelles Ritual, das kulturelle, ethnische und geographische Grenzen überwindet“, erklärte die Theologin – dies könnten auch Angehörige anderer Religionen unterschreiben.

Die Religionsbeauftragte Süreyya Corkmaz, Imam Yahya Orhan und Oguz Islam (von links) vor der Gebetsnische. | Bild: Michael Gottstein

Die Moschee ist auch ein Ort der Begegnung und der Bildung. Kinder bekommen auf freiwilliger Basis am Wochenende und während der Schulferien Koranunterricht, und es werden auch Spiele und Nachhilfe angeboten. Außerdem ist die Moschee ein Ort der Eheschließung und der Totengebete. Während früher viele Gemeindemitglieder lieber in ihrer eigenen kulturell-religiösen Gemeinschaft geblieben waren, möchten sich nun viele öffnen. „Ich empfinde mich als deutschen Muslim, und ich will hier nicht neben, sondern mit den anderen Teilen der Gesellschaft leben“, sagte Oguz Islam.