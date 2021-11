Rasern, Falschparkern und Co. geht es seit dem 9. November an den Kragen. Denn seitdem gilt der neue Bußgeldkatalog – mit deutlich höheren Strafen als bislang. Wie wirkt sich das vor Ort aus? Wo müssen Autofahrer in Bad Säckingen jetzt besonders gut aufpassen, um den Griff ins Portemonnaie zu verhindern?