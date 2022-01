von Michael Gottstein

In einer Bauzeit von gut drei Monaten hat die Stadt ein neues Gebäude für die Kernzeitbetreuung im Hof der Anton-Leo-Schule errichtet. Die Kosten betrugen 535.000 Euro, das sind 20.000 Euro weniger als veranschlagt. Gefördert wurde das Projekt durch Bundesmittel in Höhe von knapp 390.000 Euro. 70 Grundschüler finden im Neubau Platz.

Das Gebäude

Bei der Einweihung lobte Bürgermeister Alexander Guhl die Mitarbeiter der Bau- und Handwerksfirmen, Stadtbaumeisterin Margit Ulrich, die die Pläne erstellt sowie Raimund Huber, der die Zuschussanträge gestellt hatte. Das Gebäude wurde in Modulbauweise errichtet und verfügt über eine Nutzfläche von 150 Quadratmetern. An die Sanitärräume in der Mitte schließen sich zwei Gruppenräume an, die jeweils mit einer Küchenzeile sowie stabilem, kindgerechtem Mobiliar ausgestattet sind.

Die Förderung

Guhl lobte die schnelle Bauzeit und die „sensationelle Förderquote“ von gut 70 Prozent. „Die Stadt hat sich ein sportliches Ziel gesetzt, weil wir bis Ende 2021 fertig sein wollten, und dank des Einsatzes aller Beteiligten wurde das Ziel erreicht.“ Die personelle Betreuung übernimmt die Caritas, deren Fachbereichsleiter Michael Koubik erklärte, dass die Stadt dank des Gebäudes „ein Vorbild für andere Kommunen“ sei.

Die Betreuung

Die Anton-Leo-Schule bietet zwei Betreuungsformen: die Kernzeitbetreuung von 7.30 bis 13.10 Uhr, also die Zeit vor und nach dem Unterricht. Drei pädagogische Fachkräfte und zwei FSJ-Kräfte kümmern sich um die Grundschüler. Außerdem findet im Schulgebäude eine Hort-Betreuung statt. Dort bekommen die Kinder ein Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitangebote. Geöffnet ist der Hort bis 17 Uhr, und die pädagogische Arbeit übernehmen acht Fachkräfte in Teilzeit, hinzu kommen Schüler und FSJ-ler. „Die Mitarbeiter des Hortes stehen in engem Austausch mit den Lehrern, weil es auch um Hausaufgabenbetreuung geht“, erklärte Schulleiterin Monika Berger. Somit können die Schüler von 7.30 bis 17 Uhr betreut werden. Ab 2026 besteht für Grundschüler ein Anspruch auf Ganztagesbetreuung, die Schulen müssen an fünf Tagen in der Woche eine achtstündige Betreuung- und Unterrichtszeit anbieten. Dann werden Hort und Kernzeit in einer „pädagogischen Schulkinderbetreuung“ zusammengeführt.

Die Auslastung

Derzeit besuchen rund 50 Kinder den Hort und 70 die Kernzeitbetreuung. „In der Regel sind aber nicht alle Kinder gleichzeitig anwesend“, so Betreuungsleiterin Daniela Mayer. Daher sei die Schule gerüstet, wenn mehr Kinder die Betreuung in Anspruch nehmen. Für den Hort stehen 15 Kinder auf der Warteliste.