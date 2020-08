von Helmut Kohler

Noch nie seit Aufzeichnungsbeginn 1966 gab es in Bad Säckingen 14 zu warme Monate in Folge. Der Juli 2020 als 14. zu warmer Monat in Folge brachte gegenüber der Norm von 1981 bis 2010 bei einem Niederschlagsdefizit von 78,8 Litern pro Quadratmetern (l/m²) einen Temperaturüberschuss von 1,9 Grad und die Sonne schien 41,5 Stunden über dem Julisoll. Der mittlere Sommermonat startete in Bad Säckingen standesgemäß unter dem Einfluss von Hoch Valentin mit einem Hitzetag (ab 30 Grad), bevor mit Tief Silvia am 2. 1,2 l/m² Regen fiel. Durch das Zusammenspiel von Hoch Winfried und Tief Thekla herrschte die folgenden Tage mit sommerlichen Temperaturen ein gemischtes Himmelsbild aus Sonne und Wolken, wobei am 6. nochmals 1,4 l/m² Regen fiel.

Mit 32,6 Grad am 9. und 31,3 Grad am 10. gab es bei zunehmender Sonnenscheindauer unter dem Einfluss von Hoch Yoann zwei weitere Hitzetage. Zur Freude der Sonnenanbeter und weniger Freude der Landwirte sorgte Yoann bis zum 15. weiterhin für sehr sonniges und trockenes Sommerwetter. Die Kaltfront von Tief Yvonne brachte uns am 15. rund 8°C kühlere Tagestemperaturen, aber bei einer dichten Bewölkung nur 0,2 l/m² Regen. Die erste Bad Säckinger Julihalbzeit war somit 0,8°C zu warm, mit 2,8 l/m² fiel erst 2,5% des normalen Juliniederschlages und die Sonne schien an 145 Stunden 56 Prozent des Julisolls. Auch die zweite Julihälfte startete am 16. mit Tief Yvonne unbeständig und bei Tagestemperaturen um 18°C eher wenig sommerlich. Nur fünf l/m² Regen brachten jedoch keine Entspannung der Trockenheit.

Am 18. übernahm das kräftige Hoch Zebedäus das Regiment und sorgte mit Unterstützung von Hoch Albrecht für zwei weitere Hitzetage. Ein kurzes Gewitter brachte Bad Säckingen am Nachmittag des 24. Juni 23 l/m² Regen. Bei hochsommerlichen Temperaturen gab es zum Beginn der Hundstage bis zum 28. mit weiteren 0,6 l/m² den letzten bescheidenen Juliregen. Dank Hoch Claws machten die Hundstage bis zum Monatsende mit Sonnenschein und zwei weiteren Hitzetage ihrem Namen alle Ehre. Der 31. Juli war mit 36,3°C den heißesten Tag des Jahres.