Der letzte Leser. Er sitzt hoch auf einem Felsen. Um ihn herum tost das Meer und es werden Bücher von Heine, Hesse, Hebel und Tucholsky angeschwemmt oder fortgespült. Es ist wie bei den meisten Bildern von Hansjörg Bisswurm in dieser mit einer Rede von Frank van Veen eröffneten Werkschau: Sie lassen verschiedene Deutungen zu. Botschaften sind darin versteckt und es werden Geschichten erzählt. 75 Jahre ist der Maler vor kurzem geworden, eigentlich Zeit für eine große Retrospektive. Aber Bisswurm wollte lieber seine neuesten Bilder von 2020 bis heute zeigen, darunter digitale Zeichnungen. Wer die zeitkritischen Blätter vermisst, der kann beruhigt sein. In den Landschaften entdeckt man immer wieder irritierende, satirische Details.

Man betrachte nur den „Morgendlichen Fluchtversuch“ über eine löchrige Brücke. Ob es gut geht? Optimismus oder Pessimismus, es bleibt ganz dem Betrachter überlassen. Der muss sich auf Bisswurms mysteriöse und mystische Szenerien einlassen und seine Geschichte selber denken. Im Grunde ist Hansjörg Bisswurm ein Geschichtenerzähler. Dieses surreale Terrain ist in seinen erfundenen Landschaften abgesteckt. „Der Philosoph“ sitzt ganz vorne am Steg. Geht er ins Wasser oder philosophiert, denkt er? Ähnlich andere Bildsituationen. In dem Motiv mit dem Wasserfall sitzt einer oben auf einem Vorsprung. Springt er oder springt er nicht? Bisswurm lässt bewusst alles offen. Auch bei den Rissen in den Brücken und anderen brenzligen Situationen steht für den Protagonisten alles auf der Kippe. Die kleinen Figuren, anonyme, gesichtslose Menschen, müssen einige Gefährdungen durchstehen. Da ist also viel Symbolisches drin. Das Bedrohliche, das Imposante der Natur, gewaltige Brocken und unüberwindlichen Felsformationen, sie haben nichts Liebliches, obwohl Bisswurm doch die Schönheit der Natur hervorhebt. Zwei Mal tauchen Pilger im übertragenen Sinn auf, mal ist eine Schlucht dazwischen, mal ein abgeschnittener Weg zur Kirche – all das deutet auf Lebenswege.

Die neuesten römischen Impressionen sind inspiriert von den Ruinen. Diese „Vergänglich“-Serie, mit einer Ansammlung von Säulen, Mauern, wirkt aber nicht trostlos, sondern immer noch imposant. Hineingezeichnet hat Bisswurm Grundrisse von Kirchen und Kreuzwege. So wie er auch manchmal Texte in seine Bilder einschreibt wie „Kein schöner Land in dieser Zeit“.