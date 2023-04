Der drei Stunden zu sonnenscheinarme März reiht sich in Bad Säckingen mit einem Temperaturüberschuss von 1,4 Grad nahtlos an die bisher in diesem Jahr zu milden Monate Januar (+2,1 Grad) und Februar (+1,6 Grad) ein.

Dies zeigt die Statistik der Messwerte an der Wetterstation im Bad Säckinger Kurgebiet. Trotz eines für die Vegetation vorteilhaften Niederschlagsüberschusses von 23 Litern pro Quadratmeter konnte die extreme Februartrockenheit nicht ausgeglichen werden.

Frühlingsmonat startet kühl

Am 1. März begann wie jedes Jahr der meteorologische Frühling. Das Wetter traute sich jedoch noch nicht so richtig bei diesem Jahreszeitenwechsel mitzugehen. Mit Hoch „Hazal“ war das Wetter in Bad Säckingen zwar hochdruckbestimmt, aber die Hochnebeldecke löste sich in den ersten drei Märztagen nur sehr zögerlich auf, wodurch das Temperaturniveau mit Höchstwerten zwischen 3 und 9 Grad noch recht gedämpft war.

Erst ab dem 4. war die Märzsonne kräftig genug, die Hochnebeldecke aufzulösen. Dem Hochdruckgebiet „Hazal“ ging ab dem 7. langsam aber sicher die Luft aus, dadurch konnte sich Tiefdruckeinfluss durchsetzen. Die Sturmtiefs „Cornelis“, „Diethelm“ und „Flurin“ sorgten ab dem 8. für wechselhaftes Aprilwetter im März.

Über 20 Grad plus innerhalb von zwei Tagen

Neben dem stürmischen Wind gehörten dazu auch die dringend notwendigen Niederschläge und eine Berg- und Talfahrt der Temperaturen. So gab es am 11. bei Temperaturen um den Gefrierpunkt den ersten Schneefall des Monats und zwei Tage später stieg die Temperatur mit 23,1 Grad auf die zweithöchste Märztemperatur seit Messbeginn und wir verzeichneten den ersten „warmen Tag“ (ab 20 Grad) des Jahres.

Bild: SK

Nach dieser abwechslungsreichen Wetterlage wurde die Trockenheit des Vormonats in der 1,3 Grad zu kalten ersten Märzhalbzeit zum Vorteil der Vegetation mit 58 Litern pro Quadratmeter (74 Prozent des normalen Märzniederschlages) etwas abgeschwächt und die Sonne schien an 67 Stunden 42 Prozent des Märzsolls.

An einem Tag mehr Regen als im gesamten Februar

Hoch „Jeanine“ sorgte zum Start in die zweite Märzhälfte mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen für eine Wetterberuhigung. Tief „Gerson“ brachte Bad Säckingen am Nachmittag des 19. März nochmals 6,6 Liter Regen. Nach diesem sehr willkommenen Niederschlagszuwachs ging es pünktlich ab dem kalendarischen Frühlingsbeginn am 20. bis zum 24. unter dem Zepter von Hoch „Kali“ mit frühlingshaft mildem und recht sonnigem Wetter weiter.

Die Tiefdruckgebiete „Hilmar“ „Johannes“ und „Khusru“ beehrten uns ab dem 24. bei zunächst noch frühlingshaften Temperaturen mit einem Wechsel aus Sonne, Regenschauern, Gewittern und Wind. So fiel am Nachmittag des 24. mit 14 Liter mehr Regen als im gesamten Monat Februar. Als am 26. auf die Sommerzeit umgestellt wurde lies der Winter nochmals kurzfristig seine Muskeln spielen, denn mit einer nördlichen Strömung gelangte Polarluft in unsere Region. Nachdem am Morgen des 28. März die Temperatur nochmals auf 0 Grad sank, zeigten sich die letzten Märztage bei wieder steigenden Temperaturen sehr wechselhaft.