von Manfred Dinort

Die Sporthalle „Badmatte“ in Bad Säckingen wurde in den Jahren 1979-1981 gemeinsam durch die Stadt Bad Säckingen und den Landkreis erstellt. Die Inbetriebnahme erfolgte im März 1981. Darüber berichtete in der Sitzung des Kreistages Finanzdezernent Michael Hajden. Die seinerzeitigen Baukosten wurden von Stadt und Landkreis gemeinsam getragen, ein Drittel gehört der Stadt, zwei Drittel dem Landkreis.

Bad Säckingen Badmattenhalle nach Großsanierung wieder für Sport freigegeben

Auf Wunsch der Stadt Bad Säckingen wurde 1999 die Verwaltung der Sporthalle durch eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Stadt übertragen. Vereinbart wurde auch, dass sich der Landkreis an den Kosten der Verwaltung und des Betriebs im Verhältnis entsprechend seines Nutzungsanteils (schulische und außerschulische Nutzung) beteiligt. Seit 2013 wurde, aufgrund des baulichen Zustandes sowie einer Fülle energetischer Schwachstellen das Ziel einer Generalsanierung verfolgt. Aber erst nach einem dritten Förderantrag wurden 2017 Fördermittel in Höhe von 420.000 Euro bewilligt.

Zudem wurde der Stadt Bad Säckingen vom Land eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock des Landes in Höhe von 300.000 Euro gewährt. Im April 2018 konnte mit den Arbeiten begonnen werden. Die ursprüngliche Kostenschätzung von 2,8 Millionen Euro musste jedoch, infolge zusätzlicher Arbeiten und Kostensteigerungen, auf 3,3 Millionen Euro mehrfach fortgeschrieben werden. Der Kreis beteiligte sich an den Sanierungskosten mit knapp 26 Prozent. Dies entspricht dem durchschnittlichen Nutzungsanteil der Sporthalle durch die kreiseigenen Schulen.

Mit großen Aufwand wurde die Badmattenhalle runderneuert. | Bild: Susanne Eschbach

Gleichzeitig beteiligte sich der Kreis an der Errichtung einer behindertengerechten „Toilette für Alle“ im Außenbereich. Die Sanierungsarbeiten wurden unter Planung und Bauleitung des Architekten Martin Lauber durchgeführt. Eine kleine Feier zur Eröffnung der Sporthalle fand im Oktober 2020 statt. Insgesamt beteiligte sich der Landkreis an der Sanierung mit 795.488 Euro. Der Ausschuss für Verwaltung, Finanzen und Bildung empfahl dem Kreistag die Anerkennung der Schlussrechnung. In seiner jüngsten Sitzung erteilte daher auch der Kreistag seine Zustimmung.