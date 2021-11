von Maria Schlageter

Es ist nicht leicht, in diesen Tagen einem Publikum mit Musik das Herz zu erwärmen. Dass sich nun der Kammerchor gegen eine Absage und für sein Adventskonzert entschieden hat, zeige Mut, so sagte es der musikalische Gesamtleiter Wolfgang Haller. Mut, aber kein Leichtsinn: Die Maßnahmen wurden verschärft und die Ränge in der Heilig-Kreuz-Kirche blieben spärlich besetzt. Und so war es in erster Linie kein besonders mutiger Anlass, sondern eine Stunde voll Besinnlichkeit, was den Zuhörern ebenso guttat wie den Mitwirkenden.

Unter dem Motto „Nun komm, der Heiden Heiland“ hat der Kammerchor sein Konzert zum Ersten Advent gegeben. Die Phrase stammt aus einem Adventslied, das in seiner deutschen Übersetzung auf Martin Luther zurückgeht und seither von verschiedenen Komponisten vertont wurde. Eine der bekanntesten Versionen kommt von Johann Sebastian Bach, mit der Stephan Kreutz an der Orgel den Abend instrumental eröffnete und so den Grundstein für ein festliches Konzert legte. Ausgehend von Bach, streiften die Sänger des Kammerchors, die von Streichern und Schülern des Georg-Büchner-Gymnasiums in Rheinfelden stimmkräftig unterstützt wurden, durch die Musikepochen seit dem frühen Barock.

Berührend: Elisabeth Haller beeindruckte als Sopranistin. | Bild: Maria Schlageter

Das erste Drittel des Programms war dabei „klassisch“ im kammermusikalischen Sinn gehalten. Mit der Kantate zum namensgebenden „Nun komm, der Heiden Heiland“ von Georg Philipp Telemann glänzten die Solisten Elisabeth und Wolfang Haller, die nur reduziert begleitet wurden. Auch bei „Übers Gebirg Maria geht“ von Johannes Eccard oder Felix Mendelssohns „Es wird ein Stern aus Jakob aufgehen“ zeichnete sich die Darbietung bei zunehmenden Klangvolumen doch durch eine ausgewogene Balance zwischen den Registern aus.

Eine deutlich modernere Note brachten schließlich die Schüler in ihrem eigenen Part mit ein: „Was hat wohl der Esel gedacht“ aus der Feder des Liedermachers Manfred Siebald und „Durch den Winterwald“, besser bekannt als „Jingle Bells“, sorgten für Heiterkeit bei den Zuhörern. Und das Programm blieb denn auch zeitgenössisch zum Abschluss. Nach „Myn Lyking“ von Richard Terry endeten die Musiker mit zwei Stücken des Briten John Rutter, bei denen der Chor stimmgewaltig hervortrat, während die Streicher im Legato begleiteten. Der Schlussakkord hallte harmonisch nach und schuf somit einen Moment der Freude in diesen wenig erfreulichen Zeiten.