von Susanne Eschbach

In der Huber-Arena in Bad Säckingen wird es am kommenden Wochenende zünftig, aber auch besinnlich. Elmar Huber und sein Team möchten den Herbst mit einem Oktoberfest am Samstag, 2. Oktober, begrüßen. Am Sonntag, 3. Oktober, ist Erntedank. Dann lädt Dekan Peter Berg um 10.30 Uhr zu einem Erntedank-Gottesdienst, ebenfalls in die Huber-Arena, ein. Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es ein Frühschoppenkonzert mit dem Musikverein Harpolingen und ein gemütliches Beisammensein für die ganze Familie.

Das Programm

Stilecht mit Dirndl und Lederhosen gekleidet wünscht sich Huber bei diesem Oktoberfest seine Gäste. Er selbst wartet mit zünftiger Livemusik mit den Schwarzwald Buam auf und mit Schweinshaxe oder Weißwurst sowie einem Bierbraten auf der Speisekarte auf. Auch eine Schießbude wird auf dem Gelände aufgestellt und ein Stand mit Plüschtieren. „Ich freue mich, dass ich wieder mit meinen Gästen feiern kann“, sagt Elmar Huber.

Karten Karten für das Oktoberfest gibt es im Vorverkauf im Internet (www.huber-festverleih.de/event-vorschau), direkt im Büro der Gebäudereinigung Huber in der Lindenstraße 17 in Wallbach, im Amt für Tourismus und Kultur in der Waldshuter Straße oder an der Abendkasse. Beginn ist um 19.30 Uhr. Einlass ist erst ab 18 Jahren und es gelten die 3-G-Regeln. Ein Test kann direkt vor Ort durch den Rettungsdienst gemacht werden. „Dieser Test ist allerdings nicht kostenfrei“, weist Huber darauf hin.

Erntedank

Am Sonntag, 3. Oktober, lädt Dekan Peter Berg um 10.30 Uhr zu einem Erntedank-Gottesdienst in die Huber-Arena ein. „Elmar Huber hat immer gute Ideen“, sagt der Dekan dazu. „Darum fiel mir die Entscheidung nicht schwer, das Erntedankfest auch einmal an einem anderen Ort zu feiern“. Er freut sich über die Gelegenheit, dass die Bürger nach dem Gottesdienst noch gemütlich beieinanderbleiben können. Die musikalische Unterhaltung am Sonntag übernehmen die Musiker des Musikvereins Harpolingen. Weil der Sonntag für die ganze Familie sein soll, stellt Huber zusätzlich eine Hüpfburg auf.

Fahrdienst

Für die Gottesdienstbesucher, die keine Möglichkeit haben, in die Huber-Arena zu fahren, dem bietet das Münsterpfarramt eine kostenlose Mitfahrgelegenheit vom Münster aus und später wieder zurück an. Wer den Dienst in Anspruch nehmen möchte, kann sich bis Donnerstag, 30. September, im Büro des Münsterpfarramts unter Telefon 07761/56 81 90 zu den üblichen Bürozeiten anmelden.