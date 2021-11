von Susanne Eschbach

Die Adventszeit klopft bereits an die Tür und damit auch die nächste Ausgabe des großen Weihnachtsgewinnspiels von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER und dem Hochrhein Anzeiger. Zum elften Mal jährt sich die beliebte vorweihnachtliche Jagd auf die Rubbellose, auf die am Freitag, 19. November, geblasen wird. Auch in diesem Jahr winken zahlreiche Preise im Gesamtwert von über 20.000 Euro. Der Hauptpreis in diesem Jahr ist eine Sieben-Nächte Kreuzfahrt mit TUI Cruises für zwei Personen nach Dubai und in den Oman im Gesamtwert von 5000 Euro.

Gestiftet haben den Hauptpreis das Reisebüro Bad Säckingen und das SÜDKURIER Medienhaus. Der Gewinner darf sich mit einer Begleitperson auf Dubai, Abu Dhabi, den Oman und Katar freuen. Dubai ist die Stadt, die Tradition und Moderne miteinander verbindet: Ultramoderne Wolkenkratzer, vielfältige Shoppingmöglichkeiten und die alten Viertel mit dem Gold- und Gewürzmarkt. In Abu Dhabi steht eine Wüstensafari oder eine Tour über die Formel-1-Strecke Yas Marina Circuit an. Weitere Sehenswürdigkeiten, wie die beiden portugiesischen Festungen Al Jalali und Mirani aus dem 16. Jahrhundert oder die große Sultans-Qabus-Moschee, gibt es zu besichtigen.

Der Hauptgewinner des Weihnachtsspiels von Pro Bad Säckingen, SÜDKURIER und Hochrhein Anzeiger geht mit TUI Cruises nach Dubai und in den Oman. Bild: TUI Cruises GmbH | Bild: TUI Cruises GmbH

Aber das soll es noch lange nicht gewesen sein. Bis Montag, 20. Dezember, winken 13 weitere Sachpreise und 112 Gutscheine im Wert von 50 und 100 Euro. Jeder Einkauf in einem der am Gewinnspiel teilnehmenden Geschäfte in Bad Säckingen wird mit einem Rubbellos belohnt. Dabei spielt es keine Rolle, wie viel in der Einkaufstasche landet und wie hoch der Preis ist.

So können Sie mitmachen

Wird das Feld freigerubbelt, erscheint ein individueller einmaliger Code. Im Internet („rubbellos.suedkurier.de“) kann der Code in Verbindung mit der E-Mail-Adresse sowie dem Namen und der vollständigen Adresse eingeben werden. Damit ist dieses Los aktiviert und nimmt an bis zu drei Zwischenverlosungen sowie an der Hauptverlosung teil. Es kann pro Gewinnspielwoche mit bis maximal 25 Glückscodes pro Person teilgenommen werden. Auf dieser Internetseite sind auch alle teilnehmenden Geschäfte aufgelistet, zudem gibt es weitere Informationen zum Gewinnspiel.

Die erste Gewinnchance gibt es am Montag, 29. November, und an den zwei folgenden Montagen. Bei den Zwischenverlosungen gibt es einen von 85 Gutscheinen im Wert von jeweils 50 Euro oder einen von 27 Gutscheinen im Wert von jeweils 100 Euro zu gewinnen. Nach der Zwischenverlosung wandert jedes Los zurück in den Topf für die digitale Hauptverlosung der Sachpreise. So hat jedes Los die Chance auf den Hauptgewinn oder die weiteren Sachpreise.

Hauptverlosung am 20. Dezember

Winkt ein Preis, werden die Gewinner per E-Mail informiert und bekommen den Gutschein zugeschickt. Diese Gutscheine können dann bis 31. März 2022 eingelöst werden. Die Gewinner der Hauptverlosung werden per Post informiert und im SÜDKURIER veröffentlicht. Eingabeschluss für die Hauptverlosung ist der Montag, 20. Dezember. Die Übergabe der Sachpreise erfolgt dann Anfang 2022.

