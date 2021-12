von Susanne Eschbach

Mit 13 Jahren hat er seinen ersten Kuchen gebacken. „Seither hat mich diese Leidenschaft nicht mehr losgelassen“, erklärt Amin Lounissi. Und dass er sein Handwerk beherrscht, hat der 20-Jährige mit seinem erfolgreichen Abschluss mit der Note 1,4 auf der Meisterschule für das Konditorenhandwerk bewiesen. „Dieser tolle Abschluss zeigt, was für kreative junge Handwerker wir bei uns in Bad Säckingen haben“, freut sich Murat Kirbeci. Kirbeci ist der Inhaber des Cafés „Melange“ in den Beck Arkaden in Bad Säckingen und er war es, der Lounissi von Konstanz nach Bad Säckingen geholt hat.

In der renommierten Konditorei Stickel in Konstanz hat der junge Mann seine Ausbildung absolviert und danach auch noch einige Monate weitergearbeitet und Erfahrungen gesammelt. „Aber ich wollte los und neue Sachen kennenlernen“, erzählt er. Nur schweren Herzens hat ihn dann seine Chefin in die Trompeterstadt ziehen lassen. Schon zuvor hat er während eines Schokoladen-Seminars Murat Kirbeci kennengelernt. Kirbeci selbst ist ein ausgezeichneter Meister in Sachen Schokoladenkunst mit allen Feinheiten. „Murat hat meine Leidenschaft für die Schokolade geweckt“, erklärt der frischgebackene Konditormeister. Doch Lounissis Steckenpferd ist die kreative Seite des Konditorenhandwerks. „Ich liebe es, Torten herzustellen“, sagt er. Hochzeits- oder Motivtorten stellt der 20-Jährige kunstvoll her und verziert sie aufwendig. „Ich mache einfach alles, was die Kreativität erfordert“, fasst Amin Lounissi zusammen.

Dass Bad Säckingen inzwischen eine Heimat für Lounissi geworden ist, drückt er mit der Kreation der „Säckinger Welle“ aus: eine Torte gefüllt mit Nougat-Buttercreme und außen mit Schokolade verziert. „Bad Säckingen verbinde ich mit dem Rhein und das soll meine Torte widerspiegeln.“ In der Backstube sind Murat Kirbeci und Amin Lounissi ein gutes Team. „Unsere Backstube funktioniert, weil wir uns wunderbar ergänzen“, sagt Kirbeci.