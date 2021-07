von Gerd Leutenecker

Vom Klettgau bis in die Höhen von Bonndorf und St. Blasien kamen die Auszubildenden ein letztes Mal am frühen Montagabend zum Abschluss an die Gewerbeschule. Die Zeugnisausgabe und die Überreichung der Lobe und Preise waren anberaumt. 57 angehende Gesellen haben den schulischen Teil ihrer Ausbildung als Maurer, Mechaniker, Maler, Friseur oder Schreiner erfolgreich abgeschlossen. Für Inga Wörner, die neue Abteilungsleiterin der Berufsschule an der Gewerbeschule Bad Säckingen, „dürfen es mehr sein“.

Die besten Azubis der Gewerbeschule Bad Säckingen sind in diesem Jahr (von links): Amelie Sophia Stiegeler, Joscha Burkhard, Patrick Hilpert, Simon Moosmann, Sven Gantert und Philipp Labudda. | Bild: Gerd Leutenecker

Die Ausbildungsbetriebe ziehen am gleichen Strang. Denen wurde von der schulischen Seite besonders gedankt. Schulleiter Raphael Schopp sieht den Anstieg der Ausbildungsverträge im Handwerk; Bedarf und Nachfrage ist in der Region vorhanden. „Und ganz besonders auffallend ist der klare Rückgang von Ausbildungsabbrüchen“, für Schopp und Wörner mit ein Hinweis auf die gute Qualität der Ausbildungsbetriebe.

Die Preisträger Sven Gantert vom Holzhaus Bonndorf ist mit der Note von 1,3 der Jahrgangsbeste. Die weiteren Preisträger sind Joscha Burkhard mit 1, 4. Patrick Hilpert, Philipp Labudda, Simon Moosmann und Amelie Sophia Stiegeler haben jeweils ihren Preis mit der Note 1,5 erarbeitet. Ein Lob haben bekommen: Denise Bachmann, Max Blasi, Dorothee Blauth, Dominik Brodscholl, Timo Ebner, Fabian Eiche, Lars Haag, Noah Hikisch, David Jehle, Ingo Kech, Rebecca Kempf, Tobias König, Maximilian Lange, Chiara Maffei, Frithjof Metzger, Jan Mutter, Klaus Nikesch, Will Nikolai, Manuel Schupp, Eros Serravalle, Deniz Torun, Justin Waider, Aline Wolf, Leo Wolkowski und Jürgen Zumkeller.

Die Gewerbeschule kennt zum großen Teil ihre Schüler aus vorangegangenen Fachschulen, Vorbereitungsjahren oder den einjährigen Berufsvorbereitungen für Migranten ohne Deutschkenntnisse. „Da etwa sind die Ersten vom großen Teil jetzt am Ende der Ausbildung angelangt“, fit für diesen Schritt sind sie in Bad Säckingen gemacht worden, Schopp hat den Betrieben die schulische Vorarbeit nahe gebracht. Mit Erfolg für den hiesigen Arbeitsmarkt. Abteilungsleiterin Wörner räumt auch ein, „dass da einige der Migranten als Hilfsarbeiter untergekommen sind und sich dem schnellen Geld wegen, gegen eine Ausbildung entschieden hatten“. Diese kleine Facette für die Gewerbeschule kommt durch die Rückmeldungen und gute Zusammenarbeit mit den Betrieben zustande. Das Gesamtbild vom regionalen Ausbildungsmarkt lebt von der engen Kooperation.

Wieder sind vom Bildungszentrum Christiani eine stattliche Zahl an Azubis gestellt worden. Als Leiterin nimmt Katja Mühlhaupt ihre Pflichten bis zum Ausbildungsschluss wahr, „aber eigentlich war das ein ganz pflegeleichter Jahrgang“, so ihr Resümee. Aktuell sind knapp 70 Schülerinnen und Schüler vom Bildungszentrum Christiani in der Ausbildung und besuchen die Berufsschulen in Bad Säckingen. Die schulischen Angebote am Bad Säckinger Standort sind vielfältig. Schopp zeigt regelmäßig den Abschlussjahrgängen auf, „was ihr mit dem Ausbildungsabschluss alles machen könnt“. Einzigartig in der gesamten Region ist an der Gewerbeschule Bad Säckingen das einjährige Berufskolleg etabliert, „jetzt die Fachhochschulreife noch und ihr könnt auch ein Studium beginnen“.