Der westliche Bereich der Hauensteinstraße wird für ein Jahr probeweise zur Einbahnstraße. Es handelt sich um die Straßenabschnitte von der Gießenstraße Höhe Hotel Schneider/SÜDKURIER bis zum Kinderhaus Rheinau.

Kreis Waldshut Mülltonnen blockieren die Gehwege und niemand kommt mehr durch? So geht das nicht! Das könnte Sie auch interessieren

Einzig für das Hotel Schneider gibt es eine Sonderregelung: Bis zum Parkplatz des Hotels dürfen Gäste künftig weiterhin einfahren, obwohl die Gesamtfahrtrichtung auf dem betreffenden Teilstück eigentlich in die andere Richtung weist. Der Gemeinderat stimmte dem einjährigen Probelauf zu.

Häufung von Gefahrensituationen

Die Initiative für eine solche Einbahnregelung ging von der Verkehrswacht aus. Diese bekam Unterstützung von der Polizei Bad Säckingen. Revierleiter Albert Zeh sagte im Gemeinderat, die Polizei habe mit Sorge die Häufung von Gefahrensituation registriert – gerade auch hervorgerufen durch die Zunahme der Paketdienste während der Coronaphase.

Wo gilt die Einbahnregelung?

Die gesamte Hauensteinstraße reicht von der Kreuzung Scheffelstraße beim Warteck bis zur Unterführung am Zoll. Es geht aber nur um folgendes Teilstück: Auf Höhe SÜDKURIER und Hotel Schneider teilt sie sich bis zum des Kinderhauses Rheinau. Bislang sind diesen beiden Straßenabschnitte beidseitige befahrbar. Genau das ändert sich. Wer von der Gießenstraße her in das Quartier Rheinau einfahren will, muss künftig den Straßenschenkel benutzen, der am SÜDKURIER vorbeiführt, der Rückweg führt über den anderen Straßenschenkel vorbei am Hotel Schneider. Ein Sonderrecht gibt es für das Hotel Schneider. Dort dürfen Autofahrer bis zum Hotelparkplatz in die Hauensteinstraße einfahren. Die Einbahnstraße beginnt demnach erst nach dem Hotelparkplatz.

Bad Säckingen Ab August geht es nicht mehr mit dem geliehenen Fahrrad über die Grenze Das könnte Sie auch interessieren

Im Dezember 2021 hatte vor Ort eine Verkehrsschau stattgefunden, an der neben Vertretern der Stadt (Verkehrsbehörde, Tiefbau), das Polizeipräsidium Freiburg (Sachgebiet Verkehr) und Mitglieder der Verkehrswacht teilgenommen hatten. Die Teilnehmer schlugen wegen der Gefahrenpunkte für Radfahrer und Fußgänger (Kindergarten) jetzt diese Probephase vor.

Da es sich um eine Änderung der Verkehrsführung auf einer Gemeindestraße handelt, muss die Stadt die Kosten tragen. Die Kosten für Beschilderung inklusive Personalaufwand belaufen sich auf rund 2200 Euro, so das Rathaus.